Xiaomi Mi Band 5 est épuisé; les nouvelles unités arriveront le 30 juin

Le tracker de fitness Xiaomi Mi Band 5 a été lancé jeudi dernier et est déjà épuisé temporairement. La boutique en ligne officielle Xiaomi indique que les modèles Mi Band 5 NFC et non NFC seront de retour en stock le 30 juin. La dernière version de l’appareil populaire de Xiaomi est au prix de 32,38 USD pour le modèle NFC et de l’équivalent d’environ 27 USD pour la version sans connectivité NFC. Le Mi Band 5 devrait être lancé à l’échelle mondiale le mois prochain en tant que Mi Smart Band 5 avec des variantes NFC et non NFC.

Si vous vivez aux États-Unis, le Mi Band 5 peut être acheté sur AliExpress pour un prix aussi bas que 31,99 $ avec un coupon. Il s’agit de la version chinoise de l’appareil sans NFC et est proposé en vert olive, rouge, jaune et noir. Si vous commandez sur AliExpress, gardez à l’esprit que si l’expédition est gratuite pour les États, votre commande n’arrivera pas avant le 25 juillet.

Pendant ce temps, Gadgets & Wearables dit que l’application Mi Fit (disponible depuis l’App Store pour les appareils iOS et Google Play Store pour les appareils Android) a été mis à jour vers la version 4.2.0. Avec cette mise à jour, le Mi Band 5 pourra suivre le sommeil paradoxal. Aucun autre modèle Mi Band ne peut suivre cette phase de sommeil qui est en fait un sommeil à mouvements oculaires rapides. Pendant cette partie de la nuit, les yeux d’une personne se déplacent rapidement et elle fait des rêves vifs.

Le Mi Band 5 dispose d’un écran AMOLED de 1,1 pouces qui suit 11 activités différentes et surveille la fréquence cardiaque de l’utilisateur 24 heures par jour, sept jours par semaine. L’appareil est étanche à 50 mètres (164 pieds) et la batterie 125mAh permettra au tracker de fitness de fonctionner jusqu’à deux semaines entre les charges. La charge complète du portable prendra environ deux heures à l’aide de broches de charge magnétiques. Le Mi Band 5 comptera les pas, les distances et les calories brûlées. Il encliquetera également à distance l’obturateur de l’appareil photo de votre smartphone. Les autres fonctionnalités comprennent un chronomètre, un réveil, une minuterie, un déverrouillage du téléphone et un moyen d’aider les utilisateurs à trouver leur combiné égaré. Le Mi Band 5 rappellera également aux utilisateurs lorsqu’ils ont un événement auquel assister.

Xiaomi a toujours été en mesure de vendre un grand nombre de ses trackers de fitness et le Mi Band 5 est bien parti.