XIAOMI MI 10 LITE : Le smartphone chinois haut de gamme mais moins cher

Xiaomi Mi 10 lite est l’une de la gamme phare de smartphone où la société chinoise Xiaomi l’a produit avec esthétique. Avez-vous besoin d’un téléphone élégant mais qui n’a pas besoin de sacrifice côté prix ? Précommandez pour obtenir encore plus de réduction.

Xiaomi Mi 10 lite n’est autre qu’une version un peu légère du Mi 10. Produit pour représenter une nouvelle série avec l’indice lite, ce dernier déchire sur le marché d’androïde grâce à son coût modeste.

Beaucoup de gens pensent que les versions « lite » ne sont pas intéressantes. Certains croient que c’est moins autonome et moins de valeur. Mais non, Xiaomi Mi 10 lite est une preuve efficace d’un smartphone à la fois puissant et beau. Avec un prix de moins de 400 euros, vous pouvez être fier d’avoir un téléphone avec une excellente polyvalence en photo, de plus, compatible avec le réseau de demain.

La précommande est déjà disponible

Xiaomi Mi 10 lite existe en 2 versions : la versoin de 64 Go et celle de 128 Go. Vous pouvez passer la précommande jusqu’à 19 juin 2020 au prix de 379 euros en exclusivité sur Amazon. Pour le 128 Go, il est déjà disponible chez quelques revendeurs français au prix de 399 euros.