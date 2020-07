Xiaomi : le Redmi Note 9 India, c’est pour le 20 juillet 2020

Xiaomi a annoncé aujourd’hui officiellement la date de lancement de son prochain smartphone de la série Note pour l’Inde. Selon le message officiel de Twitter, Xiaomi lancera le nouveau Redmi Note 9 en Inde le 20 juillet à 12 heures (midi).

Xiaomi a annoncé la date de lancement de Redmi Note 9 en partageant une image d’accroche sur son compte Twitter officiel. Selon le tweet, le Redmi Note 9 sera livré avec les meilleures spécifications de sa catégorie et des matériaux de la plus haute qualité.

Caractéristiques et spécifications du Redmi Note 9

Depuis le smartphone a déjà été lancé à l’échelle mondiale il y a quelques mois. Nous connaissons à peu près tous les détails du Redmi Note 9.

Le téléphone est doté d’un écran IPS Full HD + (1 080 × 2 340 pixels) de 6,53 pouces. Le téléphone est alimenté par le processeur octa-core MediaTek Helio G85 et dispose d’une configuration de caméra arrière quadruple comprenant un capteur principal de 48 MP et un tireur de selfie perforateur de 13 MP. Redmi Note 9 contient une batterie de 5 020 mAh qui prend également en charge une charge rapide de 18 W.

Pour rappel, le Redmi Note 9 a été lancé aux côtés de Mi Note 10 Lite et Redmi Note 9 Pro en avril de cette année en deux variantes 3 Go de RAM + 64 Go au prix de 199 $ et 4 Go de RAM + 128 Go pour 249 $. Cependant, Xiaomi n’a pas confirmé s’il lancera les deux variantes en Inde ou seulement 3 Go de RAM + 64 Go.

Le Redmi Note 9 comprend également une connexion Wi-Fi, un port USB Type-C, Bluetooth, une prise audio 3,5 mm, NFC (certains marchés), un blaster infrarouge (IR), un GPS, un A-GPS et un capteur d’empreintes digitales à l’arrière.