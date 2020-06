Xiaomi et Huawei prévoient de lancer des smartphones pliables avec écran en verre ultrafin

Une nouvelle rumeur circule actuellement sur les géants chinois des smartphones Huawei et Xiaomi comme quoi ils auraient acheté des écrans en verre ultrafin pour des smartphones pliables.

En effet, ayant été informé de cela par une source provenant du réseau social chinois Weibo, Android Authority a publié un article concernant ces écrans pliables que ces deux entreprises ont achetés. D’après cette source, ces verres ultrafins seront utilisés soit pour un smartphone pliable, soit pour un smartphone dont l’écran couvre la façade, les bordures ainsi qu’une partie du dos.

Huawei et Xiaomi veulent-ils concurrencer le Samsung Galaxy Z Flip ?

On sait que le constructeur chinois Huawei vend déjà des smartphones pliables comme la Mate X et c’est donc tout à fait normal que la marque s’intéresse au verre ultrafin.

Ce qui n’est pas le cas de Xiaomi, qui officiellement n’a pas encore lancé de smartphones pliables. Toutefois, nous savons que ses ingénieurs travaillent déjà sur un prototype qui se plie en trois via des vidéos qu’ils ont postés et de nombreuses fuites à ce sujet.

Il y a également le Mi Mix Alpha de chez Xiaomi, qui pourrait être la source de l’intérêt que porte le constructeur à ces verres ultrafins, car c’est un concept phone dont l’écran recouvre presque tout le téléphone, le dos et les bordures.

Une course aux smartphones pliables menée pour le moment par Samsung

Actuellement, le smartphone pliable n’est encore qu’à ses débuts et devrait être la nouvelle tendance dans un futur proche.

Néanmoins, Samsung s’en sort déjà très bien dans ce domaine, en ayant présenté fin d’année dernière son second smartphone pliable la Galaxy Z Flip à un prix plus abordable que celui de la Galaxy Fold dévoilé en 2019.

La Galaxy Z Flip utilise justement une toute nouvelle technologie qui est l’écran UTG, un verre ultrafin que les autres marques ont également décidé d’utiliser.

Samsung devrait aussi présenter la Galaxy Fold 2 ainsi qu’une Galaxy Fold Lite lors d’un événement prévu pour le mois d’août.

Pour l’heure, nous ne savons pas encore où nous mènera cette nouvelle course aux smartphones pliables, mais ce qui est sûr c’est que ceux-ci coûtent encore trop cher. Mais, au fur et à mesure que la production augmentera, les coûts des écrans pliables pourront progressivement baisser et ces nouveaux types de smartphones seront accessibles à plus large public.