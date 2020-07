Xiaomi envisage la possibilité de stocker des écouteurs dans votre téléphone

Le nouveau brevet de Xiaomi voit les écouteurs enfoncés directement dans un téléphone.

La conception est basée sur des brevets déposés en Chine et aux Pays-Bas.

Xiaomi n’a jamais été du genre à craindre les conceptions de smartphones audacieuses, mais son dernier concept peut être un pont trop loin pour certains. Le fabricant chinois aurait breveté un smartphone contenant des écouteurs sans fil.

Publication néerlandaise LetsGoDigital, s’inspirant de deux brevets déposés en Chine et aux Pays-Bas, a conçu des rendus de l’appareil pour imaginer à quel point un design serait curieux. Consultez un GIF ci-dessous pour une meilleure idée du design.

Selon les brevets, les écouteurs s’insèrent dans les tiges en haut du téléphone. Les têtes des écouteurs peuvent pivoter pour pointer vers le haut lorsqu’ils sont stockés, mais également à angle droit pour s’adapter aux oreilles des utilisateurs lorsqu’ils sont utilisés. Cette conception suggère que ces écouteurs pourraient servir de haut-parleurs pour le smartphone, mais cela soulève également des questions de propreté. On ne sait pas à quel point des écouteurs non hygiéniques seraient exposés à vos mains, à vos poches et au monde extérieur, puis placés dans vos oreilles.

La conception de Xiaomi pourrait également faire face à d’autres obstacles à la réalité. Il n’est pas clair si Xiaomi devrait équiper son smartphone d’une batterie plus grande et de composants supplémentaires pour charger correctement les écouteurs. Cela peut également avoir un impact négatif sur l’espace disponible pour d’autres composants. Nous avons vu des entreprises retirer régulièrement le port casque 3,5 mm pour accueillir des batteries plus grosses (entre autres raisons). Quel serait l’impact de deux trous de la taille d’un écouteur?

Voir également: Le PDG de Xiaomi vient-il de révéler les fonctionnalités d’un nouveau produit phare?

Il y a des avantages évidents, surtout pour les gens oublieux. Le boulonnage des écouteurs sur le smartphone lui-même signifie qu’il est moins probable que vous les oubliez à la maison (sans oublier le téléphone lui-même). Cela signifie également qu’il y a un article de moins à transporter dans votre sac ou votre poche.

Malgré cela, il est peu probable que nous voyons un appareil comme ce statut de brevet de rupture, du moins de si tôt. Les écouteurs sans fil restent de conception assez volumineuse, de sorte qu’un appareil devrait être conçu autour d’eux pour fonctionner efficacement. Cela suggère également qu’il aurait besoin d’un smartphone plus épais que la tendance actuelle.

Néanmoins, le brevet de Xiaomi est une bouffée d’air frais dans une industrie des smartphones qui stagne sans doute. Nous considérons rarement ces types de conceptions comme autre chose que des outils de marketing. Mais contrairement au spectaculaire gadget tout écran du Mi Mix Alpha, cette conception présente apparemment des avantages qui méritent d’être explorés.

Pensez-vous que c’est quelque chose que Xiaomi devrait publier à l’avenir? L’achèteriez-vous? Votez dans notre sondage ci-dessous.