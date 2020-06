Xiaomi cherchait une conception de caméra de téléphone rotative sauvage

Nous avons vu notre part de conceptions uniques de caméras de smartphone, essayant normalement de rendre la caméra selfie moins obstructive lorsqu’elle n’est pas nécessaire. Ces dernières années, après que la plupart des fabricants se soient lancés dans la course aux écrans plus grands, nous avons vu l’introduction d’encoches, comme celle sur le Apple iPhone X et Google Pixel 3 XL. Peu de temps après, de plus petites encoches en forme de larme et des affichages de perforations ont fait leur apparition, ainsi que des caméras contextuelles motorisées, comme celle sur le OnePlus 7 Pro, mais les caméras selfies sous-affichage que nous verrons plus tard cette année seront peut-être les plus excitantes. Plus récemment, le La rumeur veut que le Samsung Galaxy S21 (S30) vienne avec un tel tireur de selfie caché.

Xiaomi a déjà breveté un téléphone avec une caméra sous-écran, et un autre à clapet avec un module de caméra rotative, nous savons donc que le géant chinois étudie toutes les possibilités, même si nous n’avons pas encore vu de smartphone grand public basé sur ces conceptions.

UNE Le brevet que Xiaomi avait demandé fin juin 2019 a été rendu public aujourd’hui, et grâce à MyFixGuide, nous pouvons maintenant voir une autre approche des caméras de smartphone que Xiaomi essayait probablement l’année dernière.

Dans le brevet, nous voyons un module de caméra inhabituel qui semble contenir deux caméras arrière et un tireur selfie de l’autre côté. L’idée était que le module, qui peut pivoter à 360 degrés, se tenait verticalement lors de la prise de photos avec l’appareil photo principal, puis revenait à sa position horizontale lorsqu’il n’était pas nécessaire. Alternativement, lorsque le module se tient verticalement ou s’il est poussé sur le côté horizontalement, la caméra selfie de l’autre côté du module apparaîtra et sera prête à photographier l’utilisateur.

Un module externe contenant trois caméras comme celle-ci aurait ajouté une bosse assez grande au téléphone, ce qui risquerait de s’accrocher à la poche de l’utilisateur et de soulever des questions en termes de durabilité. Quoi qu’il en soit, cette idée a probablement été abandonnée peu de temps après, et Xiaomi fera ce que d’autres fabricants sont susceptibles de faire plus tard cette année – mettre en place des caméras selfie sous écran à la place. Mais il a toujours été intéressant de voir toutes les conceptions d’un grand fabricant de smartphones jusqu’à ce qu’il décide de ce qu’il juge le mieux.