Xiaomi a dépassé Apple pour devenir le troisième plus grand fournisseur de smartphones au troisième trimestre: Gartner

Xiaomi a dépassé Apple au troisième trimestre de 2020 pour devenir le troisième plus grand fournisseur de smartphones au monde, rapporte Engadget citant une société de recherche Gartner.

Selon la société d’analyse, les ventes mondiales de smartphones se sont contractées de 5,7% d’une année sur l’autre à 366 millions d’unités au troisième trimestre 2020. C’est en fait une bonne nouvelle, étant donné que les deux derniers trimestres avaient connu une baisse de 20%.

Samsung était le premier fournisseur avec des ventes de 80,9 millions d’unités et une part de marché de 22%. Il a connu une croissance modeste de 2,2% et Gartner a attribué cela à «son positionnement fort parmi les utilisateurs d’Android».

Avec 51,8 millions d’unités expédiées, Huawei était le deuxième vendeur. La société a perdu un pourcentage substantiel de ses ventes, probablement à cause des restrictions imposées par les États-Unis.

Xiaomi a grandement bénéficié des pertes de Huawei

Xiaomi a connu la plus forte croissance au cours du trimestre et a réussi à vendre 44,4 millions d’unités. Apple, en revanche, a expédié 40,5 millions d’iPhone au troisième trimestre 2020 et a enregistré une baisse de 0,6%. Gartner pense que les ventes ont été touchées en raison du retard dans le lancement du Série iPhone 12.

L’avance de Xiaomi sur Apple sera probablement de courte durée, car les premiers rapports suggèrent que l’iPhone 12 a lancé une forte demande et un le supercycle de mise à niveau est probablement en cours.

Enfin, avec un chiffre d’affaires de 29,9 millions d’unités, la société chinoise OPPO s’est également classée dans le top cinq.

Dans l’ensemble, le marché semble se redresser, grâce à la demande refoulée des trimestres précédents et aux améliorations du côté de l’offre. Cela dit, une nouvelle vague de coronavirus pourrait être sur nous, et nous devrons attendre de voir si la reprise se poursuit au quatrième trimestre.