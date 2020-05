Xfinity Watchathon présentera 10 000 émissions de télévision et films gratuits – / Film

Comcast cherche à générer des sentiments positifs chez certains de ses clients en offrant 10 000 émissions de télévision et films gratuits à regarder pour les abonnés Xfinity pendant la semaine Xfinity Watchathon, qui se déroule cette année du 11 au 17 mai (c’est la semaine à venir, étant donné que le suivi du temps est devenu de plus en plus difficile pendant la pandémie.) Pour la première fois, les offres gratuites de la société comprendront des épisodes d’émissions populaires de Hulu comme le Elisabeth Moss-LED Le conte de la servante et le Reese Witherspoon/Kerry Washington drame Petits feux partout. Obtenez tous les détails sur la prochaine semaine de programmation ci-dessous.

Du lundi prochain au dimanche suivant, les clients Xfinity vidéo et Internet uniquement pourront participer à ce Watchathon Xfinity via les plateformes Xfinity X1, Flex et Xfinity Stream. Pour la célébration de cette année, les clients pourront regarder des épisodes de Hulu Originals comme Castle Rock, Dollface, The Handmaid’s Tale, High Fidelity, Petits feux partout, Ramy, et Aigu. EPIX Parrain de Harlem et Belgravia, Starz’s Outlander, Puissance, et Hightown, ainsi que Showtime Des milliards sera également disponible, mais on ne sait pas exactement quel pourcentage de ces émissions seront proposées. Un ou deux épisodes chacun? Des saisons entières? Le parcours complet de la série jusqu’à présent? Nous devrons attendre et voir.

Les clients X1 auront également accès à une chaîne complète (la première chaîne) qui diffusera du contenu organisé par les éditeurs de Xfinity. Voici un aperçu de ce à quoi ressemblera ce contenu:

« OMG Monday » avec des séries de télé-réalité comme Bravo’s Maison d’été, National Geographic La vie sous zéro: protection des ports et Secrets du zoo: Down Underet le réseau USA Network Île de la tentation

« Wild, Wild Wednesday » mettant en vedette des favoris d’action comme HBO Le Trône de Fer, NBC Les jeux Titan, Drame SHOWTIME Ray Donovan et STARZ Puissance, dieux américains et Voiles noires

« Throwback Thursday » présentant des classiques désormais disponibles sur Peacock tels que 30 Rock, Parks and Recreation, Saved by the Bell, Psych, Frasier, Cheers, Everybody Loves Raymond, Two and a Half Men, King of Queens, Friday Night Lights, House, Parenthood, Heroes, Battlestar Galactica, et l’emblématique Law & Commander des marques ainsi que HBO Les Sopranoset STARZ Party Down, Spartacus, et La reine Blanche

Comcast mentionne que la disponibilité du contenu peut varier selon les plateformes Xfinity, mais les abonnés Flex et X1 ont également un accès anticipé à Peacock, le service de streaming propriétaire de NBCUniversal qui sera lancé au reste du public le 15 juillet 2020. Bonne visualisation!

