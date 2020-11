Xfinity Mobile révèle les meilleures offres Black Friday et Cyber ​​Monday

Xfinity Mobile n’est peut-être pas parmi les plus grands opérateurs aux États-Unis, mais il offre une fonctionnalité unique: il permet aux clients de se connecter à plus de 18 millions de points d’accès Wi-Fi à travers le pays, sans avoir à utiliser de données cellulaires. qui envisagent de passer à Xfinity Mobile ou aux utilisateurs actuels, ont une belle surprise, car la société a révélé certains de ses Offres Black Friday et Cyber ​​Monday. Vous trouverez ci-dessous les principaux moments forts de la vente de vacances de cette année:

Offres vacances Xfinity Mobile

Apple: 250 $ de rabais sur tout nouvel achat d’un iPhone 12 ou de tout appareil cellulaire Apple (16 octobre – 4 janvier)

Samsung 5G: 300 $ de rabais sur tout nouvel achat d’un appareil Samsung admissible (du 2 novembre au 7 décembre)

Samsung A Series: 150 $ de rabais sur tout nouvel achat d’un appareil Samsung A Series (14 décembre – 11 janvier)

Google: 250 $ sur tout nouvel achat d’un appareil Google éligible (du 14 décembre au 11 janvier)

Moto / LG: 100 $ de rabais sur tout nouvel achat de téléphones Motorola et LG admissibles (du 2 novembre au 7 décembre)

Si vous ne recherchez pas un nouveau smartphone, voici ce que vous trouverez chez Xfinity Mobile:

Économies de coûts

Pas de frais d’activation

Pas de frais d’accès à la ligne téléphonique

Options de plan de données partagées ou par ligne (peuvent changer à tout moment)

Plans de données à partir de 15 $ / mois

Accès étendu

Réseau 5G puissant

Des millions de points d’accès Wi-Fi sécurisés inclus sans frais supplémentaires

Aucun engagement

Modifiez votre forfait de données à tout moment, même en milieu de cycle, sans frais

Pas de frais d’annulation de service / données

Pour ceux qui ne le savent pas, Xfinity Mobile utilise le réseau LTE de Verizon et Service 5G dans certaines villes du pays, donc si vous êtes à la recherche d’un smartphone compatible 5G, vous devriez vérifier Couverture du réseau 5G de Verizon.