Xbox Summer Game Fest : Plus de 60 démos téléchargeables gratuitement

Une soixantaine de démos de jeux seront à venir et téléchargeable gratuitement grâce à l’événement Summer Game Fest.

Les salons professionnels traditionnels comme l’E3 et la Gamescom ayant été annulés à la suite de la pandémie de coronavirus, Microsoft prévoit d’apporter une partie de l’expérience du show floor dans votre salon. Dans le cadre du Geoff Keighley’s Summer Game Fest, Microsoft mettra à disposition des dizaines de démonstrations des prochains jeux Xbox One à télécharger pendant une semaine.

Les fans de Xbox seront bel et bien très gâtés…

Il y aura plus de 60 démos disponibles, et alors que la liste est encore en cours de finalisation, Gregory dit qu’elle devrait inclure « entre 75 et 100 quand la poussière retombera ». Parmi les titres confirmés, citons Cris Tales, Destroy All Humans!, Haven, Hellpoint, Skatebird, The Vale : Shadow of the Crown, Raji : An Ancient Epic, et Welcome to Elk.

Les démos sont actuellement en production finale

Dans un article de blog, Glenn Gregory, de Microsoft, avertit que les démos ne seront pas toujours représentatives du produit final, car de nombreux jeux sont loin d’être sortis. Il s’agit bien sûr d’une pratique courante pour les démonstrations en salle d’exposition, mais il est inhabituel pour une grande plateforme de jeux de mettre des jeux inachevés à la disposition d’un public aussi large.

Rendez-vous le 21 au 27 juillet

L’événement de démonstration du Summer Game Fest de Microsoft sera accessible du 21 au 27 juillet sur les consoles Xbox One. La société prévoit de présenter la prochaine génération de jeux Xbox Series X lors d’un événement distinct ce mois-ci.