Xbox Series X vs PS5: quelles fonctionnalités distinguent chaque console?

Prise en charge de la compatibilité descendante multi-génération

Il est en fait étrange de se référer à cela comme à une autre «fonctionnalité» alors que c’est aussi la meilleure raison de posséder une Xbox Series X au lancement. En termes simples, la Xbox Series X prend en charge presque tous les jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One jamais créés. Ce niveau de prise en charge est rendu possible par le lecteur de disque de la console – qui peut exécuter des disques de jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One – ainsi que par les émulateurs numériques Xbox et Xbox 360 et la capacité de la série X à lire les titres Xbox One sur le prochain -gen console nativement.

Plus important encore, la Xbox Series X prend en charge des fonctionnalités avancées telles que Auto HDR, une technologie de reconstruction avancée qui améliore les visuels des titres de la dernière génération, donnant aux anciens titres le traitement remasterisé de nouvelle génération sans aucun travail supplémentaire de la part du développeur d’origine.

Et puis, il y a la façon dont les titres rétrocompatibles bénéficient du puissant SSD de la console, qui élimine pratiquement les temps de chargement. Dans l’ensemble, les jeux rétrocompatibles sont plus rapides, plus nets et plus accessibles que jamais sur Xbox Series X.

Prise en charge complète de (presque) tous les accessoires Xbox One

Alors que la Xbox Series X ne prend pas en charge le Kinect ou les jeux qui nécessitent ce périphérique spécifique (ce qui, pour être honnête, a du sens étant donné la façon dont l’accessoire a été éliminé à mi-chemin de l’ère Xbox One), Microsoft a confirmé son intention console de nouvelle génération pour prendre en charge tous les autres accessoires officiels de la Xbox One.