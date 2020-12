Xbox Series X vs PS5: Comparaison des performances de Call of Duty Warzone avec les dernières consoles

Call of Duty Warzone a pris d’assaut le genre Battle Royale après sa sortie plus tôt cette année en mars. Le BR gratuit d’Infinity Ward était disponible pour jouer dans les consoles de nouvelle génération depuis son lancement. Cependant, des découvertes récentes montrent que Warzone fonctionne différemment sur les deux moteurs.

Il y a un manque évident de résolution en ce qui concerne la PlayStation 5. La Xbox Series X peut l’exécuter en 3840 x 2160p tandis que sur PS5, elle est limitée à 2880 x 1620p. La raison derrière cela est assez explicite.

Comme Warzone est jouable sur les consoles de nouvelle génération via la compatibilité ascendante, la résolution de l’ancienne console est la plus élevée possible. Le Youtuber ElAnalistaDeBits a découvert le dilemme de résolution en testant le jeu sur les deux consoles.

« Vous devez commencer par vous rappeler que Warzone fonctionne par rétrocompatibilité. Cela a une conséquence directe sur la résolution, la limitant à 1620p sur PS5, car la PS4 Pro était la résolution la plus élevée qu’elle atteignait et il n’y a donc pas de réglage plus élevé. Sur Xbox One X, il atteignait parfois 2160p, ce qui donne lieu à ce résultat sur XSX. »

Le résultat est assez clair comparé côte à côte. Les détails sont beaucoup plus clairs sur la série X, comme les textes et les ombres à l’écran semblent beaucoup plus nets.

Comparaison des FPS de Call of Duty Warzone

En ce qui concerne les fréquences d’images, la série X supprime certaines images pendant le combat mais maintient une constante de 60 sinon. La PS5 n’a laissé tomber aucune image pendant le test. Cependant, une vidéo est devenue virale sur Reddit où un utilisateur a montré que Warzone était disponible pour jouer en 120FPS sur la série X. Les joueurs n’ont rien trouvé de tel sur la PS5.

Warzone est à 120 FPS! depuis XboxSeriesX

Cela signifie qu’Infinity Ward avait secrètement amélioré le jeu pour la série X tout en négligeant activement la PS5 et n’a pas dit un mot. Même en mode Performance, Warzone sur PS5 ne dépasse pas 60 FPS.

Cependant, comme Warzone reçoit autant de mises à jour en peu de temps, nous pouvons nous attendre à des versions autonomes sur les consoles du nouvel âge dans un certain temps. Peut-être quand Activision est fatigué de faire de la guerre froide Black Ops.

