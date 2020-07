Xbox Series X vs PlayStation 5: lequel choisiriez-vous? (Sondage)

Malgré de nombreux retards dans le monde de la technologie en raison du COVID-19, la Xbox Series X et la PlayStation 5 sont toutes deux sur la bonne voie pour être lancées cette année. Nous en arrivons tout juste au point où Microsoft et Sony annoncent de nouveaux détails matériels, de nouveaux jeux exclusifs, des informations sur les contrôleurs, etc.

Sur la base de tout ce qui a été confirmé jusqu’à présent, quelle console choisiriez-vous: la Xbox Series X ou la PlayStation 5?

Je dois dire que je lorgne sur la PS5. Je suis un grand fan des titres exclusifs de Sony et j’aimerais toujours jouer à ma copie PS4 de Jedi Fallen Order. Mais qu’en est-il de vous? Êtes-vous penché vers l’un ou vers l’autre? Ou êtes-vous plutôt une personne Switch ou PC? Votez dans le sondage et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.

Chargement du sondage

