Xbox Series X – Une console nouvelle génération dont personne n’a besoin pour le moment

Quelques jours avant le lancement de la Xbox Series X | L’embargo officiel est tombé aujourd’hui, ce qui signifie que les testeurs précoces peuvent partager leurs impressions sur la console de nouvelle génération de Microsoft.

Dans l’ensemble, les avis sont un peu prudents, car pour la plupart, vous êtes enthousiasmé par le matériel, mais vous avez du mal à montrer ce que ce matériel peut vraiment faire. Encore plus dévastateur est le verdict sur la Xbox Series S, qui, selon les testeurs, doit faire trop de compromis pour une console de nouvelle génération.

Par exemple, Digital Foundry écrit sur la Xbox Series X:

« Je crois qu’avec la Série X, Microsoft a en fait livré un excellent système de nouvelle génération – mais qui ne montrera probablement pas ses nombreux atouts au lancement. »

The Verge ajoute:

« Une grande question reste sans réponse avec la Xbox Series X: quand les 23 studios propriétaires de Microsoft proposeront-ils les jeux de nouvelle génération pour vraiment montrer ce que cette console peut faire? »

MVC voit plus de ce qui a toujours été vu sur Xbox dans Xbox Series X. Beaucoup de puissance qui n’est pas utilisée. Il n’y a pas de vraie révolution:

« C’est peut-être une évolution de ce qu’elle était avant, mais la série X est un énorme pas en avant et nous pouvons voir que la console est devenue un classique dans la conception de la console, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. »

Xbox Serie X | S

The Guardian écrit:

« Rien sur la série X ou la série S ne hurle, » Achetez-moi MAINTENANT! « A mon avis, il n’y a pas grand chose à critiquer non plus: ils font tout ce qu’ils promettent et ils le font bien. »

Polygon devient encore plus clair dans le respect qui apparemment n’attendait pas beaucoup plus et écrit:

«La Xbox Series X est ennuyeuse. Je ne voudrais pas que ce soit autrement. «

Le plus gros problème avec la Xbox est toujours qu’il n’y a pas de contenu qui justifierait un matériel matériel de 500 EUR, du moins pas encore, et certainement pas si vous pouvez également en faire l’expérience sur PC. Il appartient maintenant à Microsoft de rattraper le contenu le plus rapidement possible, sinon ils resteront Alimentez vos rêves à la fin pas plus que de simples rêves.