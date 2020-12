Xbox Series X / S peut exécuter des jeux PlayStation 2

Comment est-ce possible? La vidéo ci-dessus contient tous les détails, mais l’idée de base est que le mode développeur intégré à la Xbox peut être utilisé comme porte dérobée pour certains logiciels d’émulation. Vous devrez payer des frais pour accéder au mode, naviguer dans un processus d’installation parfois délicat et (nous devrions être très clairs à ce sujet) potentiellement violer plusieurs lois et garanties en fonction de vos actions individuelles, mais il est possible d’émuler le Dreamcast , PlayStation, Gamecube et autres consoles rétro sur la Xbox Series X / S.

