Xbox Series X et Xbox Series S

Les consoles de la prochaine génération de Microsoft, la Xbox Series X et la Xbox Series S, sont dans les paumes en sueur des critiques depuis un mois maintenant, et l’embargo vient de lever sur les impressions des critiques.

Les deux consoles sont alimentées par AMD pour le processeur et le GPU, les deux ont un stockage SSD ultra-rapide et les deux ont un énorme catalogue de jeux au lancement grâce à la rétrocompatibilité. Ils prennent tous deux en charge la technologie de taux de rafraîchissement variable pour des visuels soyeux, le même contrôleur mis à jour et peuvent profiter de Game Pass pour les jeux par abonnement.

Si vous espériez des titres de lancement géniaux de nouvelle génération pour montrer le matériel le plus puissant, vous serez déçu. Il n’y a pas de jeux de lancement exclusifs, zéro, zip, zilch. Ce que vous obtenez est une sélection de succès de la Xbox One, tous optimisés et dotés d’une nouvelle couche de peinture avec des fréquences d’images plus élevées et des temps de chargement plus courts. Il existe des titres de nouvelle génération, comme Assassin’s Creed Valhalla, et Watch Dogs: Légion, mais tous les titres de nouvelle génération au lancement sont également disponibles sur d’autres plates-formes, ne donnant aucune raison spécifique de rester sur une seule plate-forme.

Cela ne pose aucun problème et correspond à la nouvelle stratégie de Xbox consistant à «jouer là où vous voulez jouer». Achetez le matériel que vous voulez, jouez où vous le souhaitez, mais veuillez vous abonner au Game Pass pour le faire. Il semble fonctionner, avec plus de 15 millions d’abonnés au service Game Pass en septembre.

Si tout ce que vous voulez, c’est la version TL; DR, cela se résume à «du matériel puissant, pas de précipitation à acheter». Si vous voulez savoir pourquoi lisez la suite.

Xbox Series X

L’événement principal, la Xbox Series X sans restriction, contient une énorme quantité de technologie dans ce mini-monolithe. Il possède un lecteur Bluray, 1 To de stockage SSD et peut produire des résolutions jusqu’à 8K, bien que la plupart des utilisateurs l’utilisent probablement sur un téléviseur 4K. L’un des nouveaux arguments de vente est la reprise rapide, vous pouvez donc arrêter votre jeu à tout moment et y retourner directement sans vous ennuyer par l’écran de chargement.

C’est énorme, avec Le gardien en disant « vous pouvez passer d’un jeu à l’autre aussi rapidement que changer de chaîne sur un téléviseur. » Parfait pour les joueurs indécis, ou lorsque le jeu que vous avez ouvert n’attire tout simplement pas votre attention. La série S plus petite bénéficie également de cette fonctionnalité, mais vous ne pourrez pas installer autant de jeux sur le lecteur plus petit de ce modèle.

Au cas où vous craigniez que le refroidissement du matériel puissant ne mette une éolienne dans votre salon, vous pouvez laisser échapper ce soupir de soulagement. Le Financial Post l’appelle «chuchotement silencieux», ajoutant que les invités dans leur espace de jeu «ne pouvaient même pas dire qu’il était allumé.» C’est impressionnant, étant donné que mon PC devient très bruyant lorsqu’il joue à des jeux en 4K.

Le contrôleur Xbox a changé pour le mieux, même si vous auriez du mal à repérer les différences si vous l’aviez à côté du contrôleur Xbox One X. Pourquoi réparer ce qui n’est pas cassé, non? La forme a été légèrement coupée pour les petites mains, les déclencheurs et les boutons du visage sont plus tactiles, le pavé directionnel est plus facile à appuyer et il y a un nouveau bouton de partage; mais c’est incontestablement un contrôleur Xbox.

Le processeur et le GPU personnalisés sont le matériel le plus puissant jamais mis dans une console et représentent un énorme saut par rapport au matériel de la Xbox One X, du moins sur le papier. PC Mag avertit qu ‘«il est peu probable que de nombreux jeux offrent systématiquement des visuels 4K à 60 images par seconde», ce qui en dit probablement plus sur la complexité des jeux de nos jours, et non sur le matériel de la Xbox Series X. N’oubliez pas qu’il faut un GPU de 799 $ pour un PC pour obtenir 60fps + cohérents à 4K, et le prix de 599 $ de la Xbox One X semble à peu près correct.

Le bord l’appelle essentiellement un PC qui n’est pas en fait un PC, sans tous les désagréments tels que les mises à jour de pilotes, Windows Update ou la corne d’abondance de lanceurs de jeux que le jeu sur PC nécessite. « Vous allumez la Xbox et vous jouez à des jeux. » Ah, si seulement tout dans la vie était aussi simple.

Xbox Series S

La version plus petite et uniquement numérique de la nouvelle Xbox supprime le lecteur Bluray, réduit de moitié le stockage à 512 Go et est optimisée pour les jeux 1440p. Il utilise toujours le même contrôleur d’affichage que la console plus grande, ce qui signifie qu’il est capable de 4K à 120 ips, mais seulement si vous trouvez un jeu capable de cela. Vous voyez, le GPU de la Xbox Series S est un troisième plus puissant que la Xbox Series X, à 4 TFLOP contre 12 TFLOP, donc tous vos jeux fonctionneront à des vitesses inférieures. Il a également moins de mémoire, avec une bande passante inférieure. Ce compromis est-il acceptable pour vous pour le prix inférieur? C’est peut-être à ce stade, mais nous ne pouvons vraiment pas juger cela jusqu’à ce que de vrais titres de nouvelle génération apparaissent l’année prochaine.

Ars Technica est allé dans combien d’une goutte, l’appelant «une étape vers le bas» de la Xbox Series X. Pensez-y comme les paramètres graphiques sur un jeu PC, si Xbox Series X est High ou Ultra, alors Xbox Series S est la prochaine étape bas, moyen ou élevé. Vous pouvez toujours jouer à 120 ips, mais le rendu sera à une résolution inférieure.

Le gardien dit « vous ne pouvez pas contester la valeur que représente la Xbox, en particulier la série S. » Je veux dire, 299 $ pour toute nouvelle console est incroyablement bon marché, en particulier avec la puissance que la série S réduite apporte à la console de divertissement. Fonderie numérique l’appelait «mignon au point d’être presque irrésistible», mais s’inquiétait des 364 Go d’espace utilisable sur le SSD. Cela nous inquiète également, car les prix du SSD d’extension sont élevés.

La ligne du bas

Bloomberg Jason Schreier pourrait avoir le meilleur argument de synthèse pour les nouvelles consoles Xbox: «écrans de chargement élégants et minimaux, jeux ZERO qui ne peuvent pas être joués sur d’autres plates-formes. Si vous avez sauté beaucoup d’anciens jeux Xbox ou si vous voulez jouer à AC Valhalla à 60 ips, cool. Sinon, il n’y a pas encore beaucoup de raisons d’en acheter un. »

Cela semble être le sentiment dans la majorité des principaux points de vente, les nouvelles consoles préparant le terrain pour les jeux à venir, plutôt que d’avoir des titres incontournables le jour du lancement. Ou euh, tous les titres du jour de lancement. Une console nouvelle génération sans jeux nouvelle génération n’est-elle pas juste une console?

Qu’est-ce que tu penses? Vous prévoyez d’acquérir l’une des consoles de Microsoft? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou reportez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

