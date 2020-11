Xbox Series X contre. Xbox One X: une comparaison du gameplay de Watch Dogs Legions

Novembre devrait être assez important pour la communauté des joueurs. Le mois verra le lancement des consoles très attendues de Sony et Microsoft. La Xbox Series X et la Series S, ainsi que la PS5, devraient inaugurer la prochaine génération de jeux, grâce à leur matériel puissant.

D’après ce que nous savons de ces consoles de nouvelle génération, elles permettront des fréquences d’images alléchantes à une résolution 4K, offrant des rendus détaillés comme jamais auparavant.

Récemment, populaire YouTuber ElAnalystaDeBits a publié une vidéo comparant le gameplay du dernier titre d’Ubisoft Watch Dogs: Legions sur les consoles Xbox One X et Series X. La Xbox One X est sans doute toujours pertinente et dispose d’un matériel impressionnant. Cependant, la comparaison du gameplay montre les différences de détails de rendu entre les deux consoles.

La différence entre les rendus sur la Xbox Series X et les consoles Xbox One X est infime mais perceptible

Watch Dogs est peut-être l’une des franchises du monde ouvert les plus populaires de la maison Ubisoft après Assassin’s Creed. L’USP majeur de tout titre ou franchise en monde ouvert est le détail du monde virtuel. De ce point de vue, Watch Dogs a réussi, d’autant plus que l’interaction avec tous les autres objets du jeu constitue le cœur du gameplay.

Le détail du rendu trouve une amélioration compréhensible sur la console Series X. La différence de détails sur la série X et le One X est vraiment infime. Une différence notable majeure est la plage d’éclairage dynamique. La série X offre plus de portée et de dynamique, modifiant la nature des reflets, du brouillard et de la pluie.

De plus, la console Series X rend les couleurs et les différences de couleur plus minutieusement par rapport à One X. Cependant, notez que les clips de gameplay de la série X de Watch Dogs: Legions proviennent du contenu promotionnel d’Ubisoft. Le gameplay final peut différer de celui-ci, mais nous doutons que la différence soit énorme.

