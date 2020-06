Xbox Series S de Microsoft : un deuxième modèle moins cher pour concurrencer la PS5 Digital Edition ?

Microsoft ne lâche pas l’affaire. Afin de concurrencer la PS5 Digital Edition, la firme de Redmond prévoit de lancer un deuxième modèle de Xbox Series et de le vendre à un prix très agressif.

Sans lecteur donc à bas prix

Une console sans lecteur serait en préparation. Cette absence pourrait expliquer une baisse de prix envisagée par Microsoft. A l’origine de cette rumeur qui se fait de plus en plus insistante, le dépôt d’un brevet protégeant la marque Xbox Series par Microsoft. Le géant de l’informatique concocterait plusieurs modèles de consoles. Ce qui devrait offrir l’occasion aux acheteurs d’acquérir deux Xbox Series pour le prix d’une. L’information a été révélée par le site hispanophone Generacion Xbox.

Xbox Lockhart ou Xbox Series S ?

D’autres sources affirment que la version moins chère s’appellerait Xbox Lockhart. A moins d’une surprise, Microsoft ne devrait pas nommer le second modèle Xbox Series S, le S indiquant les consoles Slim qui sortent plusieurs années après le modèle d’origine chez Microsoft. Après la sortie de la Xbox One X, qui était basée sur la puissance grâce à une compatibilité 4K et de la Xbox One S vendue à très bas prix en 2017, Microsoft continue sa progression dans la durée. Le lancement des deux consoles paraît à tout point de vue une suite logique pour la firme. Quant au prix de lancement, beaucoup pensent que Microsoft ferait exactement comme Sony. Au mois de mai dernier, la firme japonaise a lancé deux PS5. L’une d’elle ne comporte pas de lecteur de disques et a donc été revue à la baisse. Le même stratagème pourrait être adopté par le géant américain, pour attirer la clientèle. Aux dernières nouvelles, la Xbox Series X, et pourquoi pas une deuxième console, seront dévoilées au public, via des conférences virtuelles vers le mois de juillet prochain.

