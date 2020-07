Xbox se rapproche de Netflix pour les jeux avec xCloud rejoignant Game Pass, et plus

Votre résumé des nouvelles technologiques, par le biais de la newsletter technique DGiT Daily, pour le vendredi 17 juillet.

Aussi: Microsoft arrête la Xbox One X, l’édition numérique Xbox One S avant le lancement de la série X, mais la Xbox One S continuera d’être fabriquée pour l’instant (The Verge).

Cette semaine dans Apple: comparaisons de taille de l'iPhone 12, détails de la boîte et plus de fuites!

Voir aussi Cette semaine dans Apple: comparaisons de taille de l'iPhone 12, détails de la boîte et plus de fuites!

2. Le meilleur d’Android: mi-2020 – Quel téléphone a le meilleur appareil photo? (Autorité Android). Grand aperçu ici dans une finition très serrée au sommet. Oserais-je dire, photo finish?

3. Voici le téléphone de jeu Lenovo Legion dans toute sa splendeur (Autorité Android).

4. Sprint se transforme officiellement en T-Mobile le 2 août (Android Authority).

5. Twitter indique que 130 comptes ont été ciblés lors de la publication des premiers résultats de l’enquête (Twitter). Le FBI est passé de la connaissance de la situation à une enquête (Reuters), tandis que le reporter sur la cybersécurité des armes à feu Krebs On Security est lui aussi en quête de liens avec le gars qui a réinitialisé le compte de @ jack en 2019.

6. L’armée américaine dispose d’un canal Twitch qu’elle utilise pour pêcher les recrues potentielles avec des prix, des cadeaux et autres. Le problème est que les cadeaux sont faux, et tout a explosé la nuit dernière (Kotaku).

7. Streaming bizarreries: Peacock perd déjà des films un jour après ses débuts complets (Engadget).

8. Un instantané de 6 000 des référentiels de code public du monde sur GitHub a été stocké pour toujours dans les archives de l’Arctique, en dessous de centaines de mètres de pergélisol (GitHub).

9. Vous pouvez regarder Henry Cavill construire un PC de jeu. Vous aimerez probablement vraiment regarder les bras de Henry Cavill construire un ordinateur, juste dire (The Verge).

10. De nouveaux détails et images émergent des antennes utilisateur Starlink de SpaceX et des tests bêta prévus (The Verge).

11. Le Vantafish ultra-noir a battu le Vantablack: les scientifiques ont découvert que certains poissons d’eau profonde absorbent jusqu’à 99,956 pour cent de la lumière qui les frappe. C’est bizarre. (Filaire).

12. C’est très cool: tendances des recherches Google par État américain entre 2018 et 2020 (r / dataisbeautiful). Incroyable de voir à quelle vitesse les tendances décollent et disparaissent, ou traînent.

13. « Qu’est-ce qui est gratuit pour tout le monde et dont Internet devrait profiter? » (r / askreddit).

Le DGiT Daily délivre un e-mail quotidien qui vous permet de garder une longueur d’avance sur toutes les actualités, opinions et liens technologiques vers ce qui se passe dans le domaine le plus important de la planète. Vous obtenez tout le contexte et les informations dont vous avez besoin, le tout avec une touche de plaisir. Plus! Amusement rotatif quotidien pour chaque jour de la semaine, comme la bizarrerie du mercredi. Se joindre à!