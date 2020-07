Xbox Game Pass : La liste des jeux du mois de juillet 2020

Le Xbox Game Pass est un service de type Netflix qui donne accès à des centaines de jeux pour un prix mensuel fixe.

Il existe une gamme de gros titres disponibles sur toutes les générations de consoles Xbox , de la Xbox originale à la Xbox One grâce à la rétrocompatibilité Xbox , y compris tous les jeux Gears of War et Halo, une sélection de l’ancien catalogue de Rare et des jeux comme The Witcher 3, Final Fantasy XV et The Outer Worlds. Cela inclut également tous les futurs jeux publiés par Microsoft, qui arriveront en même temps qu’eux, et comprend tous les jeux de la série X de Xbox Games Studios. Les mises à jour du Xbox Game Pass arrivent régulièrement – pour ajouter et supprimer des jeux – il vaut donc la peine de revenir pour voir ce qui a été ajouté.

Quelques informations à noter avant tout

Outre le Xbox Game Pass sur console, il existe un abonnement PC séparé. Bien que de nombreux jeux apparaissent sur les deux plateformes, cet article ne répertorie que les jeux Xbox Game Pass sur la famille des consoles Xbox. Il est à noter que si vous avez un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, vous aurez accès aux deux abonnements – ainsi qu’au Xbox Live Gold – pour le même prix.

La liste des jeux qui seront disponibles sur les consoles Xbox Game Pass en juillet

Soulcalibur VI (ajouté le 1er 2020)

CrossCode (ajouté le 9 juillet 2020)

Fallout 76 (ajouté le 9 juillet, 2020)

Et quels sont les jeux qui quitteront les Xbox Game Pass sur les consoles en juillet ?

Blazing Chrome (à partir le 15 juillet 2020)

Dead Rising 4 (à partir le 15 juillet 2020)

Metal Gear Solid 5 (à partir du 15 juillet 2020)