Xbox Cloud Streaming, Next-Gen Prices et Sony’s Next PS5 Move

C’est une journée occupée aujourd’hui dans les deux sens entre Sony et Microsoft alors que chacun échange dans la chronologie marketing de la prochaine génération 2020. Après la rumeur «Je voulais que ce soit vrai, mais je savais aussi que ce ne serait probablement pas le cas» selon laquelle nous aurions une révélation du prix de la PS5 plus tôt cette semaine – cela ne s’est pas produit – la balle a été remise dans le camp de Microsoft. Le 23 juillet est la prochaine Xbox Games Showcase, une émission qui, nous le savons, présentera un aperçu des titres Microsoft Studios propriétaires après une présentation tierce plutôt décevante pendant Inside Xbox de mai. C’est censé être une énorme «nuit de gouttes de micro», qui a suscité des spéculations sur ce qui pourrait être montré ou annoncé.

Aaron Greenberg de Microsoft a précisé que l’émission du 23 juillet ne serait que des jeux. « Pas de business, d’appareils ou de nouvelles similaires. Juste des jeux. «

Je sais que tout le monde est excité pour Xbox Games Showcase jeudi prochain. Vu quelques attentes folles, donc si utile, ce spectacle a un objectif, les jeux. Pas d’affaires, d’appareils ou de nouvelles similaires, juste des jeux. Un spectacle d’une heure sur les jeux. Je espère que vous l’apprécierez! https://t.co/eIPBsJtLbJ – Aaron Greenberg (@aarongreenberg) 16 juillet 2020

Vraisemblablement, cela signifie que Microsoft n’est pas sur le point de terminer le spectacle avec la même marque de console révélatrice que Sony a ajouté à sa vitrine PS5 Future of Games. Bien sûr, nous savons déjà à quoi ressemble la Xbox Series X, mais ne vous attendez pas à un prix ou à une révélation de la Xbox Lockhart très répandue. Et pour être honnête, ça m’a laissé perplexe. Je pensais que Microsoft s’apprêtait enfin à cligner des yeux; de perdre le concours de staring et de révéler ses prix de nouvelle génération en premier, ce qui libérerait finalement Sony pour faire de même. Mais maintenant, tout ce que je peux voir, c’est que Phil Spencer et Aaron Greenberg sourient à Sony avec un regard qui dit «votre déménagement».

Avec environ quatre mois (!) Avant la sortie des consoles de nouvelle génération, la tension ressentie ici est palpable. L’air commence à s’épaissir. Les fans veulent juste que l’autre chaussure tombe pour savoir où tout atterrit, mais la stratégie de chaque entreprise semble reposer – au moins en partie – sur une réponse indirecte à l’autre. Après tout, le marketing agressif de la Xbox Series X de Microsoft visait à racheter l’embarras des dunks répétés de Sony sur la société en 2013. Une annonce arrive souvent «mieux» si elle peut être comparée et contrastée, de sorte que chaque fabricant de consoles examine comment ils peuvent adapter leurs annonces en tant que «réponses» à l’autre. L’annonce d’un certain prix est bonne. L’annoncer et battre votre concurrent est mieux.

Donc, alors que je m’attendais à ce que la Xbox se déclenche d’abord avec le prix lors de l’événement de ce mois-ci, et que Sony poursuive en août, maintenant je n’ai aucune idée où chaque entreprise atterrira. L’augmentation de la production de consoles pour répondre à la demande précoce semble indiquer que Sony est extrêmement confiant quant à la façon dont les ventes se dérouleront pendant les vacances au lancement de la PS5, il est donc peu probable que le prix soit vraiment élevé, malgré les rumeurs précédentes. Les perspectives de ventes et la demande ne seraient pas si élevées si Sony prévoyait de vendre la PS5 à un prix élevé. Mais cela donne-t-il une marge de manœuvre à Sony pour annoncer en premier? Attendent-ils toujours la Xbox? Et Microsoft?

Il reste cependant quelques cartes qu’il reste à chaque entreprise à jouer. Microsoft, bien sûr, a sa vitrine du 23 juillet qui sera énorme pour ses jeux de première partie. Sony a son contrôleur DualSense à venir demain de Geoff Keighley, bien que l’on ne sache pas si ce sera un événement significatif qui montrera beaucoup ou juste un peu de saveur estivale alors que nous continuons à attendre. Nous avons également toujours le démontage de la console PS5 promis, ce qui doit arriver à un moment donné, plus de jeux qui auraient été retenus pour une révélation de l’état du jeu d’août, et peut-être la plus grande chose: les fonctionnalités et l’écosystème PS5 réels que nous pouvons attendez quand il se lance.

Quelles sont les fonctionnalités PS5? À quoi ressemble l’écosystème PS5?

La PS5 est toujours un gros point d’interrogation. Oui, nous savons à quoi il ressemble, son contrôleur, les jeux auxquels nous allons jouer et comment son SSD est personnalisé pour une véritable expérience de nouvelle génération. Mais il y a sans aucun doute de nombreuses fonctionnalités PS5 toujours en cours. Plus tôt dans la journée, Microsoft a révélé une étape majeure dans ses plans en tant qu’écosystème de nouvelle génération: Xbox GamePass et Project Xcloud sont combinés en un seul service sans frais supplémentaires. C’est un peu monumental. C’est comme Sony regroupant PS Plus et PlayStation Now, puis un partenariat avec Stadia pour rendre l’infrastructure cloud à l’épreuve des balles (ce dont je peux rêver mais ne se produira jamais).

Xbox construit un écosystème où vous pouvez emporter vos jeux n’importe où, avoir accès à votre Xbox depuis presque n’importe quel appareil. Il ne s’agit pas de la console elle-même, il s’agit de rejoindre l’écosystème, même si vous jouez tout en streaming sur votre ordinateur portable ou sur un ancien appareil Xbox. Les lecteurs de longue date sauront que j’ai parlé de «consoles en tant que service» il y a très longtemps, et cela commence enfin à vraiment commencer à se fondre. Microsoft a également réitéré un certain nombre de fonctionnalités sur la Xbox One, telles que Quick Resume, qui est en fait «suspendre / reprendre» pour plusieurs titres à la fois.

Pour la PS5, Sony a encore beaucoup de messages à fournir non seulement sur la façon dont ses services évoluent vers la prochaine génération, mais également sur les fonctionnalités fondamentales de la PS5. Microsoft l’a fait sortir du parc en marquant les choses de base. Le concept de «Smart Delivery» est effectivement sur les deux consoles avec plusieurs jeux de génération actuelle passant à la prochaine génération sans frais, mais Microsoft a fait un bien meilleur travail en possédant la marque, ce qui donne à Sony l’impression qu’il n’a pas de solution cohérente en comparaison. Les dirigeants de Microsoft ont fortement poussé la messagerie non seulement sur la Xbox Series X, mais aussi sur ses plans futurs. Sony? Ils sont restés silencieux.

Cependant, s’il y a une chose importante que je peux regarder, c’est la sortie de cette semaine de Fantôme de Tsushima. Maintenant que la dernière exclusivité PS4 est sortie, Sony peut vraiment passer les quatre prochains mois à changer de vitesse et à accélérer sa stratégie de messagerie et de lancement de nouvelle génération. Après tout, la société n’a pas eu grand-chose à dire pour générer du battage médiatique autour de la PS5. La plus petite et la plus simple des révélations de la PS5 – que ce soit le logo, le contrôleur ou une rumeur de prix aléatoire et la page Amazon PS5 en direct – l’engagement sur ces annonces est bien au-dessus de tout ce que Microsoft voit. Même la révélation de la conception du boîtier du jeu PS5 a suscité plus d’engagement que l’annonce de la Xbox pour sa vitrine de jeux propriétaires du 23 juillet.

Encore une fois, avec seulement quatre mois pour le lancement du compte à rebours (en supposant une date de sortie mi-novembre), la stratégie de messagerie de nouvelle génération curieuse et étrange continue d’être imprévisible. Nous connaissons quelques prochaines étapes clés, nous avons des rumeurs éthérées, et il y a des montagnes de spéculations, mais il y a clairement beaucoup plus d’arrêts sur la route vers les vacances 2020. Mis à part les travaux pratiques DualSense de demain, nous n’avons vraiment aucune idée ce que Sony prévoit de faire ensuite ou quand ils envisagent de le faire. Avec les messages de Microsoft sur la nouvelle génération très clairs, forts et cohérents, Sony a beaucoup de questions sur la PS5 qui nécessitent encore des réponses.

