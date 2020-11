Xavi peut être Alex Ferguson du Barca, déclare l’espoir présidentiel – Football

in

Alors que les jours de gloire de Barcelone deviennent rapidement un souvenir qui s’estompe, l’espoir présidentiel Victor Font pense que le retour de l’ancien grand milieu de terrain Xavi Hernandez au club déclencherait un autre âge d’or pour les Catalans. Xavi, l’un des architectes du règne du football mondial du Barca depuis une décennie, est l’entraîneur de l’équipe qatari Al Sadd, mais a accepté de jouer un rôle de premier plan avec le Barca si Font remporte les élections du club le 24 janvier.

Alors que Font s’attend à voir Xavi, 40 ans, dans la pirogue du Barca à un moment donné, il est tout aussi enthousiasmé par le rôle à long terme qu’il peut jouer.

«Nous avons décidé il y a quelques années que la meilleure personne pour nous aider à construire notre organisation est Xavi», a déclaré Font à Reuters dans une interview.

«Idéalement, nous pouvons avoir Xavi comme directeur général pendant de nombreuses années, comme Alex Ferguson l’était à Manchester United. Mais s’il a besoin de jouer un rôle différent, il peut être flexible. Peu de gens ont les qualités de leadership dont il dispose. »

Ferguson est le manager le plus titré du football britannique, ayant remporté 49 trophées au cours de ses 39 ans de carrière de manager, dont 38 à Manchester United.

Font est également déterminé que Xavi reste au Barça pendant de nombreuses années et n’exporte pas son expertise vers des clubs européens rivaux.

« J’ai dit à Xavi que nous ne pouvions pas nous permettre d’avoir un autre cas comme Pep Guardiola », a déclaré Font.

«Pep a entraîné la première équipe avec beaucoup de succès pendant quelques années, puis il est passé à la compétition (Bayern Munich puis Manchester City). Nous devons avoir Xavi dans le club pour les 10 prochaines années. »

Le plan de Font pour que Xavi supervise les progrès du club ne signifie pas que son arrivée serait une menace imminente pour l’entraîneur actuel Ronald Koeman.

«C’est une décision que les directeurs sportifs devront prendre, mais nous sommes reconnaissants à Ronald d’avoir relevé ce défi à un moment difficile. Nous sommes heureux de le voir prendre des décisions audacieuses et responsabiliser les jeunes joueurs qui ont du potentiel », a-t-il déclaré.

«Xavi a une perspective à très long terme. Il n’a que 40 ans, me disait-il l’autre jour que sa carrière professionnelle d’entraîneur a bien des années devant lui. Il n’y aura donc ni tension ni conflit. »

RETOUR AUX RACINES DE BARCA

Xavi, qui a fait un record de 767 apparitions pour le Barça entre 1998 et 2015, est passé par l’académie des jeunes La Masia du club. Pendant son séjour au club, Barcelone a remporté un certain nombre de compétitions majeures, dont huit titres de la Liga, trois Copa del Reys, quatre trophées de la Ligue des champions et deux Coupes du monde des clubs.

Cependant, l’académie autrefois fêtée a depuis longtemps cessé d’être un tapis roulant pour la première équipe.

Ansu Fati et Sergi Roberto sont les seuls habitués de la première équipe à sortir de l’académie depuis 2015, tandis que Hector Bellerin, Thiago Alcantara et Eric Garcia sont tous partis craignant le manque d’opportunités.

Pendant ce temps, le club a mal dépensé beaucoup d’argent pour des joueurs qui ont prospéré dans les meilleurs clubs européens mais n’ont pas réussi à livrer au Barca, tels que Philippe Coutinho, Antoine Griezmann et Ousmane Dembele.

Font établit une corrélation directe entre le déclin de l’académie et la première équipe, dont la décadence a été mise à nu lors de la défaite humiliante 8-2 de la saison dernière contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

«Notre histoire montre que nous avons eu le plus de succès lorsque nous avons été cohérents avec le style de jeu que Johan Cruyff a instillé dans les années 1980 et que nous nous sommes appuyés sur le talent de l’académie», a-t-il déclaré.

«C’est pourquoi nous devons revenir à ces racines et avoir des professionnels qui dirigent le projet, prêts à prendre des risques et à parier sur les talents qui arrivent, plutôt que de faire des signatures coûteuses.

«Xavi, qui a vu comment les jeunes joueurs peuvent libérer leur potentiel, est dans une position unique pour s’assurer que nous parions sur les jeunes talents et convaincre ces jeunes qu’ils auront suffisamment de chances de réussir s’ils restent dans notre club.

«Les grandes décisions sportives doivent être entre les mains de professionnels qui connaissent le mieux le sport», a-t-il ajouté.

