Xavi dit qu’entraîner le Barca reste son «  objectif principal  » – Football

Xavi Hernandez, qui entraîne Al-Sadd au Qatar, dit que son «objectif principal» est d’entraîner Barcelone où il a remporté de nombreux trophées, mais il se concentre sur son travail actuel. Xavi a également déclaré qu’il allait «bien» après avoir été testé positif au coronavirus.

«Je ne cache pas, et j’ai toujours dit, que mon objectif principal, quand cela arrive, c’est le Barça. C’est ma maison et ce serait un rêve », a déclaré Xavi dans une interview publiée mardi dans le journal sportif madrilène Marca.

«Mais maintenant, je suis concentré sur Al-Sadd, excité par la nouvelle saison. Quand le Barça viendra, à court ou long terme, cela viendra », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne voulait pas déstabiliser l’actuel entraîneur, Quique Setien.

«Par-dessus tout, nous devons respecter Quique Setien et je souhaite bonne chance à l’équipe», a déclaré Xavi. «Parfois, le Barça joue très bien, parfois bien, et parfois pas très bien. Mais j’aime l’idée de Setien, maintenant et avec ses équipes précédentes: dominer et faire un beau match.

Le nom de Xavi a été évoqué à plusieurs reprises en remplacement de Setien, mais le président du club, Josep Maria Bartomeu, insiste sur le fait qu’il reste avec son entraîneur actuel.

«J’ai une excellente relation avec Xavi et nous avons parlé de nombreux problèmes. Mais l’année prochaine, Quique Setien a un contrat et c’est lui que nous avons engagé », a déclaré dimanche Bartomeu au journal sportif barcelonais Mundo Deportivo.

Xavi a été mis en quarantaine au Qatar après avoir attrapé le COVID-19.

«Je me sens bien, bien que isolé, logiquement. Et j’ai hâte de m’entraîner bientôt », a-t-il déclaré.

Xavi, qui a joué pour Al-Sadd de 2015 à 2019 puis est devenu entraîneur, a également déclaré qu’il pensait que le Qatar organiserait une Coupe du monde «historique» en 2022.

«Ce sera une Coupe historique, sans aucun doute. Les gens vont être surpris de ce à quoi ressemble le pays. En général, il y a beaucoup de préjugés et beaucoup de critiques non fondées. Le Qatar a tout: un petit pays hospitalier et généreux », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’il avait hâte de voir l’ancien coéquipier de Barcelone Lionel Messi jouer à la Coupe du monde.

«Je vois Leo jouer jusqu’à ce qu’il le veuille. Physiquement, il est rapide, fort, une bête compétitive, un animal physique. Je ne doute pas qu’il jouera au Qatar 2022 », a déclaré Xavi.

