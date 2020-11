X Movie du réalisateur Ti West en préparation pour A24 – / Film

A24 a aligné son prochain film d’horreur. Réalisateur Ti Ouest (Le sacrement) est sur le point de réaliser un film d’horreur pour le studio indépendant bien-aimé simplement intitulé X, qui est mis en étoile Mia Goth (Suspiria) et Scott Mescudi (Spectacle d’horreur).

Mia Goth a un personnage à l’écran fait pour l’horreur, et son CV le montre tout autant, avec des rôles dans des films acclamés tels que Luca Guadagnino. Suspiria, Claire Denis ‘ Haute vieet de Gore Verbinski Un remède pour le bien-être. Maintenant, elle est prête à faire équipe avec un autre nouveau cinéaste d’horreur Ti Ouest, qui a réalisé de tels films La maison du diable, les aubergistes, le sacrement. Deadline rapporte que West a mis son prochain film d’horreur à A24, qui s’intitule X. West écrit et réalise le nouveau film d’horreur.

Goth est sur le point de diriger le film avec Scott Mescudi (Rappeur AKA Kid Cudi) sont à bord pour jouer, tandis que Jenna Ortega (La baby-sitter 2, Scream 5) est également en négociation pour rejoindre le casting. Alors que les détails de l’intrigue sont gardés secrets, Deadline note que X «devrait montrer les similitudes des films passés de West qui l’ont mis sur la carte.»

Ce sera le premier film d’horreur de West depuis Le sacrement en 2013, bien que le cinéaste ait récemment traîné dans le domaine de l’horreur télévisée, réalisant des épisodes de Crier, L’Exorciste, Chambres, et Eux: Alliance. West a également souvent joué dans des films, principalement dans ceux réalisés par lui-même ou par le roi mumblecore Joe Swanberg.

Je dois admettre que je ne connais pas trop le travail de West, mais un nouveau film d’horreur d’A24 est toujours une perspective bienvenue, en particulier de la part d’un cinéaste de genre qui n’a peut-être pas encore eu sa grande percée grand public. Le studio de cinéma indépendant est devenu le lieu de prédilection pour des films d’horreur uniques et poussant les enveloppes, en plus des chouchous critiques dramatiques qui continuent à dominer les récompenses. Les fans d’A24 s’attendent également à une certaine marque d’horreur de la part du studio, généralement dans la veine de l’horreur de haut niveau ou d’une horreur démoniaque vraiment étrange et grotesque. West semble tomber dans ce dernier, après avoir fait le circuit Midnighters et After Dark dans plusieurs festivals de cinéma comme SXSW pour ses films.

Associé à une star comme Goth, qui a également joué dans sa part de films A24 comme Haute vie, ce partenariat avec A24 pourrait porter un nouveau film d’horreur passionnant de l’Ouest.

A24 coproduit X aux côtés de BRON Studios.

