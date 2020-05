X-Men: Nicholas Hoult & # 039; s Bizarre Audition impliqué Family Guy

Un des Nicholas Hoult’s les rôles les plus emblématiques est la version plus jeune de Hank McCoy / Beast dans le X-Men: Première classe des films. Kelsey Grammer joué initialement la version la plus ancienne X-Men: L’Affrontement final (2006). Hoult a parlé à GQ dans une rétrospective de sa carrière en réfléchissant à ses rôles les plus emblématiques. Quand il a auditionné pour Beast en 2011, Première classe réalisateur Matthew Vaughn demandé s’il peut faire une impression d’un autre personnage appartenant à Fox. « Matthew Vaughn m’a demandé de faire quelques prises avec un accent américain comme vous avez vu le personnage. Mais ensuite faites aussi une prise en faisant une impression de Stewie Griffin de Family Guy« , a-t-il dit. Stewie est un enfant en bas âge et le plus jeune membre de la famille avec l’esprit d’un super-génie maléfique sur la longue série animée exprimée par le créateur Seth MacFarlane. « J’avais vu beaucoup de Family Guy dans mon adolescence grandir », a poursuivi Hoult. « Donc je me suis dit: ‘OK, je pense que j’ai une assez bonne impression de Stewie Griffin aligné. J’ai donc fait une version complète de la prise en tant que Stewie Griffin et je l’ai envoyée. Alors peut-être que cela m’a aidé à obtenir le rôle ? Je ne sais pas. »

X-Men: le processus de maquillage exhaustif d’un mutant bleu

Hoult a également parlé du long processus d’application du meilleur maquillage. « J’ai adoré les prothèses au début. Tout a commencé dans le premier film en trois à quatre heures », a-t-il déclaré. « D’après le dernier film que nous avons fait, il ne nous fallait que deux heures pour continuer … mais il faisait encore chaud et claustrophobe pour travailler. Donc, cela a parfois rendu la tâche difficile. » Beast n’était pas le seul mutant bleu. Mystique est apparu dans tous les films, d’abord joué par Rebecca Romijn dans la trilogie originale plus tard par Jennifer Lawrence dans le Première classe des films. En ce qui concerne le pontage des deux lancers, Grammer a fait un caméo dans la scène finale de X-Men: Days of Future Past quand Wolverine (Hugh Jackman) s’est réveillé dans le présent. Romijn a fait une apparition similaire dans Première classe alors que Lawrence’s Mystique se tournait vers son moi « plus âgé ». Découvrez l’interview de Hoult ci-dessous.

