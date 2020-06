X-men : les mutants contre le racisme et le fanatisme

Dans Gerry Duggan et Stefano Caselli’s Marauders # 10, Emma Frost montre ce que le plus récent vaisseau des X-Men, The Mercury, peut vraiment faire.

Dans le dernier numéro de Marauders # 10, le problème du racisme et du fanatisme contre les mutants est toujours présent. Mais au moins un membre du nouvel ordre mondial mutant a un plan. L’équipe titulaire des X-Men marins se lance dans une nouvelle mission qui consiste à éliminer un cargo russe ennemi qui sert d’usine mobile créant des armes dangereuses à utiliser contre Krakoa. Les Russes ont kidnappé un scientifique capable de recréer l’ancienne technologie d’atténuation du pouvoir de Forge, et les Marauders doivent le sauver et détruire tout ce qui pourrait leur faire du mal ou tout autre mutant. En conséquence, Emma Frost, la reine blanche de la Hellfire Trading Company, dirige la mission et, pour ce faire, elle dévoile le dernier navire de combat des X-Men. Lors de la bataille contre les Russes, Emma, Forge, Pyro, Iceman et Storm montent à bord du navire, mais alors qu’ils sont au milieu de l’océan, ils découvrent un vaisseau appelé The Mercury : un mystérieux engin de type OVNI qui appartient à l’évêque blanc, Christian Frost.

The Mercury : Le nouveau véhicule des X-Men

Bien que sa véritable nature commence à peine à apparaître, The Mercury est apparu pour la première fois dans Marauders # 5. Dans ce numéro, Iceman a rendu visite à Christian Frost à l’intérieur du navire qui, à l’époque, semblait être un sous-marin. Après tout, il était submergé et le plafond vitré montrait la vie marine tout autour d’eux pendant leur voyage. Il serait alors à nouveau vu dans les Marauders # 7 et # 8, où il refait surface partiellement de l’eau pour révéler son pont qui, encore une fois, ressemble beaucoup à celui d’un sous-marin. Alors que Iceman complimentait le navire dans Marauders # 8, Emma Frost a déclaré que ce navire était en fait tout autre chose : « Ce n’est pas un bateau », lui a-t-elle dit avec désinvolture, avant de passer à d’autres sujets. À l’époque, nous ne savions pas vraiment ce que voulait dire la Reine Blanche. Mais maintenant, nous le savons : Le Mercure est une sorte de vaisseau volant comme une soucoupe qui pourrait avoir des origines extraterrestres. Ce n’est pas seulement la conception du navire qui le fait ressembler à un OVNI extraterrestre classique, ce sont aussi ses capacités. Au cours de la mission des Maraudeurs dans Marauders # 10, le Mercury est capable d’entrainer une explosion laser et projeter d’une lumière puissante ainsi qu’un faisceau tracteur.

Emma contre le fanatisme et le racisme

Emma Frost a eu une relation difficile avec les héros et mutants de l’univers Marvel. Connue sous le nom de White Queen, elle n’a pas été membre des X-Men depuis aussi longtemps que Cyclops, Jean Gray ou même Wolverine. Dans une grande partie de l’histoire, Emma était une antagoniste occupant le rôle de la reine blanche du Hellfire Club. Elle a cependant toujours été considérée comme un membre à part entière de l’équipe depuis son arrivée. Elle a traversé de nombreuses crises avec l’équipe et occupe actuellement un poste au sein du Conseil tranquille de Krakoa et dirige la Hellfire Trading Company, qui aide à fournir une grande partie des finances de la nation souveraine mutante. L’un des premiers actes significativement altruistes d’Emma Frost a été de sauver le nouveau mutant avec Magneto et le reste du cercle intérieur du Hellfire Club. Lors d’un long voyage de retour en Italie, Magma a été capturée par les extrémistes religieux haïssant les mutants, les Purificateurs.