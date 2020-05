X-Men: James Mangold « Daphne Keen Carried Logan »

Il ne fait aucun doute que la plus grande star de l’évasion pour Hugh Jackman’s sortie finale en tant que Wolverine Logan (2017) était Daphne Keen. La jeune actrice a joué Laura / X-23, une jeune clone féminine de Wolverine. La principale différence entre les deux est Logan / James Howlett a trois griffes sur chaque main et un squelette rehaussé d’adamantium. X-23 a deux griffes qu’elle peut libérer de chaque membre. Ils ont tous deux un facteur de guérison, mais celui de James diminue en raison des effets à long terme de l’adamantium sur son corps, lui permettant de vieillir régulièrement. Réalisateur James Mangold a tweeté tout au long de la soirée de montre de Comic Book du film de 2017. Il a vénéré la performance de Keen tout au long. « Il n’y a aucun moyen que ce film fonctionne sans la remarquable Daphne Keen », a-t-il tweeté. « À la seconde moitié du film, les tableaux ont tourné et elle porte tout le film alors que Logan s’est retirée dans la maladie et le doute de soi. Et bien sûr, elle détient la dernière image. »

Pour la majeure partie du film, Wolverine est à peine capable de se maintenir et encore moins de se battre alors que son état débilitant s’aggrave. Avec la performance inspirante de Keen, elle est devenue le «cœur» de Logan comme peut-être préfiguré dans Le glouton (2013), que Mangold a également dirigé. Le feu et l’énergie de X-23 ont conduit le film à donner à Wolverine de Jackman suffisamment de force pour son dernier combat. Après le tweet de Mangold, l’acteur australien a répondu, se souvenant de l’audition époustouflante de Keen. « Quand @ mang0ld est apparu avec le personnage de Laura, et que le film était essentiellement sur la famille, nous étions inquiets de trouver la bonne personne », a écrit Jackman. « Jusqu’à ce que nous rencontrions @DafneKeen. Le premier jour où nous l’avons auditionnée … elle m’a donné un coup de poing dans le bras si fort, j’ai été littéralement meurtri le lendemain. Embauché. » Malgré l’achat par Disney de la 20th Century Fox, Mangold garde espoir pour un film X-23 dans la ligne avec un retour improbable de Keen car c’est dans un avenir immédiat après avoir parlé avec Cinema Blend, « Oui! Ai-je un intérêt? Oui. arriver? Au moins dans un avenir proche, j’en doute. » Avec autant de canon existant, Disney n’est pas obligé de repartir à zéro lorsqu’ils décident enfin d’intégrer les X-Men dans l’univers cinématographique Marvel. Malheureusement, aucun film X-Men n’étant annoncé pour la phase IV, les fans devront peut-être attendre longtemps.

