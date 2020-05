X-MEN, FANTASTIC FOUR, Plus PAS sur la version révisée de MARVEL

Crédits: Marvel Comics



Avec la distribution de Diamond Direct Market apparemment de nouveau opérationnelle, Marvel Comics a publié un calendrier révisé pour ses sorties de bandes dessinées du 27 mai au 8 juillet – et bien que 26 titres soient répertoriés, il y a beaucoup de problèmes ne pas sur leur calendrier.

Plus précisément, voici quelques titres que vous ne verrez pas pendant au moins les deux prochains mois (et peut-être plus).

X Men, Capitaine Amérique, Les quatre Fantastiques, Carcajou, Femme araignée, Gwen Stacy, Conan le Barbare, et Guerres des étoiles sont les titres en cours les plus en vue qui manquent pour le moment.

Deux titres qui auraient rejoint le Veuve noire film – Veuve noire et le Tyran séries limitées – sont également absentes. Étant donné la date de sortie du film reprogrammée, il est facile de supposer la raison pour laquelle ils retarderaient la publication jusqu’à plus près du film – pour capitaliser sur l’attention des médias.

Dans d’autres absences notables, l’intégralité de la sous-ligne de titres « Hors la loi » – Champions, Bloc d’alimentation, et Nouveaux guerriers – ne sont pas inclus.

Autres titres M.I.A. (pour l’instant) inclure le Les fugueurs et Strike Force ainsi que des séries limitées telles que Punisher vs. Barracuda, Atlantis Attacks, et Force Works.

Et tandis que la paire de Empyre # 0 des numéros sont présents, la série principale elle-même et les divers titres liés prévus pour avril et les mois suivants ne sont pas comptabilisés jusqu’au 8 juillet.

Dans un communiqué qui a annoncé le nouveau calendrier, un porte-parole de Marvel a déclaré qu’il s’agissait d’un « calendrier de sortie équilibré … alors que l’industrie continue de redémarrer la distribution et que les bandes dessinées commencent à rouvrir et à s’adapter aux politiques actuelles de distanciation sociale ».

En d’autres termes, certains détaillants peuvent être pleinement opérationnels tandis que d’autres sont à capacité limitée ou complètement fermés. À cette fin, ce ralentissement du déploiement des titres semble viser à maintenir les magasins ouverts en stock de produits, tout en ne laissant pas ceux qui sont encore incapables de vendre leurs produits avec trop de rattrapage pour leurs clients.

Pour être clair, tous les titres qui n’apparaissent pas sur cette grille ne font pas nécessairement partie des 15 à 20% de ses prochains titres sur lesquels Marvel a suspendu la production. Newsarama peut confirmer que le travail s’est poursuivi sur plusieurs des bandes dessinées que nous avons nommées ci-dessus.

Cela étant dit, Marvel n’a pas annoncé quels titres figurent parmi ceux qui sont en pause de travail et qui sortent simplement plus tard en raison de changements d’horaire