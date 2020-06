X-Men : Découvrez l’arbre généalogique de Colossus

C’est officiel ! L’arbre généalogique de Colossus des X-Men est incroyable ! Encore un fait qui prouve à quel point les choses sont difficiles à comprendre dans Marvel Comics, surtout pour les amateurs !

Pas facile de s’y retrouver dans la famille des X-Men pour quelqu’un qui n’est pas un vrai fan des comics. Même ceux qui ont essayé de construire un arbre généalogique détaillant les liens unissant chaque personnage, ont failli devenir fous ! A peu près tous les X-Men célèbres ont leur propre secret familial ; un parent sorti de l’ombre, un frère oublié ou un fils vengeur. L’arbre généalogique des cyclopes est le plus célèbre, et il est devenu l’un des personnages les plus incroyables de la bande dessinée. Il a découvert un frère qu’il croyait mort dans les années 60 et a appris qu’il n’était pas réellement orphelin dans les années 80. Un troisième frère né dans les années 90 a fait son apparition en tant que méchant cosmique, dix ans plus tard. Et la relance des X-Men par Jonathan Hickman a laissé entendre qu’il y avait encore un autre frère caché. Mais, alors que Cyclope est l’exemple le plus connu, il n’est en aucun cas le seul X-Man avec un arbre généalogique des plus surprenants. A l’instar de Colossus.

Grigori Rasputin

La lignée mutante de Colossus remonte à 1917 et au célèbre mystique russe Grigory Efinovich Rasputin. Dans le monde réel, Raspoutine était un sinistre prêtre associé à la cour du tsar Nicolas II. Il était connu pour son charisme phénoménal et a séduit d’innombrables femmes en affirmant qu’il les purifiait juste en dormant avec elles. La version Marvel est similaire, mais il était à la fois un sorcier et un puissant mutant. Dans la mini-série Colossus : Bloodline, Rasputin a collaboré avec le mutant nommé M. Sinister, et ensemble, ils ont tenté de créer d’innombrables nouvelles lignées de mutants. Pour arriver à leurs fins, Rasputin a couché avec autant de femmes que possible tandis que Sinister a manipulé les fœtus, encourageant le développement du gène X. L’une des maîtresses les plus célèbres de Raspoutine était une femme nommée Elena. Manque de bol, son frère Ivan a voulu jouer les durs avec Rasputin. Et l’embrouille s’est terminée par la mort de ce dernier. Elena s’est enfuie et a donné naissance à un enfant, dont le nom de famille est « Raspoutine », à la mémoire de son géniteur. Malheureusement, les manipulations génétiques ont créé un sombre héritage dans l’arbre généalogique de la famille de Colossus. Beaucoup sont sujet à des troubles mentales, violences incontrôlées et à la paranoïa.

Mikhail Rasputin

Les parents de Colossus, Nikolai et Alexandra, se sont installés au Ust-Ordynski Collective près du lac Baïkal. Bien qu’ils formaient un couple banal, leur fils aîné Mikhail est devenu l’un des plus grands astronautes russes. Il était également un mutant puissant et unique en son genre et faisait partie de l’un d’un sous-groupe de mutants appelé « Changelings » dont les pouvoirs se manifestent dès la naissance. Mikhail a appris à manipuler la matière subatomique et l’énergie de distorsion ; il peut se téléporter à travers le Multivers quand il veut et peut contrôler l’énergie sous toutes ses formes. Les Soviétiques, ayant découvert ses pouvoirs qu’il a pris soin de cacher, ont simulé sa mort, puis ont tenté d’utiliser ses pouvoirs pour avoir de l’avantage dans la conquête de l’espace. Cette tentative de meurtre a plutôt laissé Mikhail coincé dans une autre dimension, où il a vécu et s’est marié, avant de devenir un révolutionnaire. Lorsque Mikhail a utilisé ses pouvoirs pour fermer une faille dimensionnelle, le jeu d’énergie a tué des centaines de personnes dont sa propre femme. Après cette mésaventure, il est revenu dans notre dimension et s’est avéré être un mutant dangereux et instable, travaillant avec différents groupes terroristes.

Colossus

Introduit dans le X-Men de 1975, Colossus est un mutant russe capable de se transformer en acier organique. Avec le recul, ce premier numéro a fait de la famille de Colossus un élément majeur de l’histoire ; ses pouvoirs sont apparus pour la première fois quand il a voulu sauver sa sœur, qui était sur le point de se faire écraser par un tracteur. Mais au fil du temps, l’histoire de famille de Colossus est devenue si inextricable que même les fans les plus avisés s’y perdraient. Aussi physiquement puissant que puisse être Colossus, les plus grandes batailles qu’il a menées ont été internes, car il luttait surtout contre le chagrin et la dépression. Au cours des années 1990, il est devenu le propre Judas Iscariot des X-Men, trahissant le rêve de Xavier et prenant le parti de Magneto lorsqu’il avait compris que tout cela n’en valait certainement plus la peine, après tant de tristesse.

Magik

Si vous pensiez que ces histoires mentionnées ci-dessous sont tordues, la vie de Magik pourrait tout aussi bien être extraite d’un roman de Stephen King. Le « Little Snowflake » bien-aimé de Colossus était encore un enfant quand elle a été emportée par le démoniaque Belasco, et emmenée dans le royaume des démons de Limbo. Les X-Men l’ont sauvée, mais ils ne savaient pas que le temps s’écoulait différemment dans les Limbes, et donc pour Magik, le sauvetage avait duré pendant des années. Le temps pour elle de vieillir dans cette autre dimension de l’enfer et de découvrir par la même occasion ses pouvoirs mutants de téléportation. Magik est devenue membre des New Mutants, mais pas pour longtemps puisqu’elle a été finalement renvoyée dans son enfance lors de l’événement « Inferno ». Malheureusement, la jeune Illyana est tombée malade d’un virus, un fléau similaire au sida qui n’a touché que les mutants. Elle est décédée dans Uncanny X-Men # 303, l’un des intrigues les plus inoubliables et les plus déchirants de l’histoire de Marvel. Magik a finalement été ressuscitée par Belasco, qui a traversé la vie après la mort pour trouver des fragments de son âme. Elle est devenue l’un des X-Men les plus importants de l’histoire des X-Men, ce qui fait d’elle l’héritière de Rasputin en matière de puissance et de forces maléfiques dévastatrices.