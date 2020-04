WWE Social Distancing, The Attitude Era et Renee Young & # 039; s Feet

Voici quelques mises à jour rapides sur la lutte pour clôturer votre samedi. Les journalistes locaux de Floride qui ont rendu public l’histoire de la WWE obtenant le même jour le statut « essentiel » du gouvernement de la Floride Linda McMahon’s Le républicain Super PAC s’est engagé à dépenser 18,5 millions de dollars dans l’État de Floride, ce qui reste une épine dans le flanc du géant de la lutte. Dans le dernier développement, journaliste Stéphanie Coueignoux des rapports sur les propriétaires d’entreprises locales et leurs sentiments sur la WWE continuant à diffuser des spectacles et s’ils pratiquent ou non la distanciation sociale.

Plus tôt cette semaine, une personne prétendant être un employé de la WWE a soumis un commentaire public à une réunion du gouvernement local disant que la WWE forçait le personnel à travailler les spectacles et qu’il était impossible de pratiquer la distanciation sociale. Coueignoux rapporte: « Je viens de parler avec les propriétaires de 2 entreprises près de l’une des installations de tournage de @WWE Orlando. Un propriétaire est très inquiet – dit qu’il a vu des employés ne pas pratiquer de distanciation sociale. Un autre propriétaire me dit que tout le monde essaie de gagner sa vie. Il est d’accord w / shows- tant qu’ils ne s’approchent pas de lui. «

Je viens de parler avec les propriétaires de 2 entreprises près de l’un des @WWE Installations de tournage d’Orlando. Un propriétaire est très préoccupé – dit qu’il a vu des employés ne pas pratiquer de distanciation sociale. Un autre propriétaire me dit que tout le monde essaie de gagner sa vie. Il va bien avec les spectacles – tant qu’ils ne s’approchent pas de lui. pic.twitter.com/ZsfDA2ddcn – Stéphanie Coueignoux (@StephanieCNews) 21 avril 2020

Aussi sur Twitter, Eric Bischoff a lancé un jeu de surenchère quand il a essayé de prendre le crédit pour l’ère d’attitude de la WWE, disant que c’était essentiellement une arnaque de son ère WCW Monday Nitro NWO. « Parce que l’ère Attitude n’était rien d’autre qu’un dérivé (je suis élégant) de l’ère nWo et Nitro, ce qui a forcé la WWE à abandonner sa stratégie et sa présentation créatives précédentes pour concurrencer une nouvelle formule », a déclaré Bischoff.

Parce que l’ère Attitude n’était rien d’autre qu’un dérivé (je suis élégant) de l’ère nWo et Nitro, ce qui a forcé la WWE à abandonner sa stratégie et sa présentation créatives précédentes pour concurrencer une nouvelle formule. https://t.co/Iife3ph2oN – Eric Bischoff (@EBischoff) 25 avril 2020

Cela a incité une réponse de Bully Ray, qui a souligné que c’est en fait ECW qui a inspiré la WWE et la WCW à changer les choses dans les années 90. « Et, l’ère nWo, Nitro et Attitude n’était rien d’autre qu’un dérivé de l’ère ECW », a tweeté Bully Ray. « ECW était le Napster de la lutte. Les deux co ont peut-être cessé leurs activités … mais les deux co ont révolutionné leurs industries respectives. Les fans chantent toujours ECW. Pas WCW ou WWE. »

Et, l’ère nWo, Nitro et Attitude Era n’étaient rien d’autre qu’un dérivé de l’ère ECW. ECW était le Napster de la lutte. Les deux sociétés ont peut-être cessé leurs activités… mais les deux sociétés ont révolutionné leurs industries respectives. Les fans chantent toujours ECW. Pas WCW ou WWE https://t.co/0ssgEyICe6 – Bully Ray (@ bullyray5150) 25 avril 2020

Bien que ce soit un bon point, annonceur AEW Jim Ross a sonné pour la victoire, attribuant tout à la lutte Mid-South. « Et le catalyseur de la sensation de Far West dans ECW a été Mud South Wrestling … juste mes deux cents », a tweeté Ross.

Et le catalyseur de la sensation de Far West de ECW était Mud South Wrestling… .juste mes deux cents. 🤠 https://t.co/Wyv1WzKfe6 – Jim Ross (@JRsBBQ) 25 avril 2020

Quelqu’un veut-il revenir en arrière? Enfin, un régal spécial pour tous les fétichistes des pieds. Renee Young, en félicitant Triple H sur ses 25 ans à la WWE, l’a également remercié de lui avoir valu une place sur le site de fétichisme des pieds Wikifeet. Et oui, elle a posté la vidéo en question.

Félicitations pour 25 ans @TripleH !! L’un des meilleurs absolus pour lacer une paire de bottes !! Et merci de m’avoir débarqué sur wikifeet il y a de nombreuses années. 😳🙃 pic.twitter.com/i6NTWrg0nl – Renée Young (@ReneeYoungWWE) 25 avril 2020

