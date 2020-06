WWE : retour de Bray Wyatt et Rey Mysterio

Comme les émissions de téléréalité française, les shows de la WWE ont également leur lot de téléspectateurs. Fans de catch ? Voici les dernières nouvelles de la plus grosse fédération américaine spécialisée dans cette discipline !

Les fans de Bray Wyatt se sont manifestement interrogés sur la raison de l’absence de « The Fiend » sur leurs écrans. Depuis sa défaite face à Braun Strowman lors de « Money in the Bank » en effet, le catcheur est resté un certain temps derrière les rideaux. En réalité, il s’agit d’un choix de storyline. Cependant, il en a surtout profité pour passer des moments avec sa femme Jojo qui venait d’accoucher d’un nouveau-né le 28 mai dernier. On peut dire qu’il a pris une pause bien méritée, avant de revenir sur sa rivalité et sa reconquête du « WWE Universal Champion », puisque lors du précédent épisode de WWE Monday Night RAW, une publicité a annoncé son retour.

Ce lundi soir effectivement, la chaîne a précisé qu’il sera dans SmackDown le 19 juin 2020, pour la présentation de la nouvelle édition de la Firefly Fun House. Les fans du lutteur devraient alors voir si leur idole se lancera dans la course pour le titre « Universal » pour le pay per view annuel de catch promu par la grande fédération, autrement dit l’« Extreme Rules ». Prendra-t-il une autre direction sinon ? Vendredi prochain, ils pourront par ailleurs être sûrs qu’un MizTV avec l’invité Mandy More et une célébration du nouveau champion Intercontinental AJ Styles seront au rendez-vous.

Deux matches de championnat et retour de Rey Mysterio

À l’occasion du dernier épisode de « Monday Night RAW », la fédération World Wrestling Entertainment a aussi spécifié le retour d’un fameux catcheur américain d’origine mexicaine dans ce show. Rey Mysterio n’avait également pas témoigné d’une présence physique sur les rings depuis son angle de blessure avec Seth Rollins. Cela dit, le luchador, connu de son vrai nom Oscar Gutiérrez Rubio, sera donc de la partie lundi prochain. En outre, ses fanatiques n’auront certainement pas manqué l’annonce de son fils Dominick sur les réseaux sociaux. Ce dernier qui avait expliqué vouloir répondre favorablement à l’invitation du fameux rival de son père au « Monday Night Messiah ».

Mis à part l’arrivée de Rey Mysterio, le show de ce lundi soir a également été marqué par l’officialisation de deux grands affrontements. Certes, les évènements à venir pour la semaine prochaine sont à ne pas rater, car les « Raw Tag Team Champions The Street Profits » auront la chance de défendre leur ceinture face à The Viking Raiders. Quant aux fans de combats de lutteuses, ils pourront assister à l’affrontement des Women’s Tag Team Champions, donc de Bayley et Sasha Banks, contre The IIconics, le duo entre Billie Kay et Peyton Royce. Il ne faut évidemment pas oublier que ce dernier match n’aura uniquement lieu que si les deux championnes parviennent à tenir leur titre ce mercredi à NXT. Durant ce show elles seront confrontées à Tegan Nox et Shotzi BlackHeart.