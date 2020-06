WWE RAW : Résultats 22 juin 2020

Après qu’un Rey Mysterio fougueux ait juré de se venger du Messie du lundi soir, Seth Rollins est arrivé, cherchant à faire son prochain sacrifice. Bien qu’il ait failli présenter le fils de Rey, Dominik. Les yeux rivés sur les marches du ring d’acier, Rey, Aleister Black et Humberto Carrillo ont aidé à combattre Rollins et ses disciples. Un autre championnat a mis quatre titres en jeu, et a donné naissance à un nouveau challenger pour le champion de la WWE Drew McIntyre, et Edge a informé l’univers de la WWE de son statut.

Le champion de la WWE Drew McIntyre a donné le coup d’envoi du championnat lundi, mais il a été rapidement interrompu par Dolph Ziggler. Expliquant que lui et Robert Roode avaient été échangés à la marque rouge dans le cadre de l’accord qui a envoyé AJ Styles à SmackDown, The Showoff a affirmé qu’il était responsable du succès de McIntyre depuis son retour sur la WWE. En réponse, un McIntyre sévère a défié Ziggler dans un match pour le titre à Extreme Rules, lui disant apparemment de faire attention à ce qu’il souhaitait.

Nia Jax et Charlotte Flair se sont battues

Nia Jax est montée sur le ring, apparemment prête à prendre l’équipe Raw en otage jusqu’à ce qu’elle obtienne des réponses sur le controversé match pour le titre féminin de la semaine dernière. Cependant, Nia Jax a été interrompue par R-Truth, qui a été chassée par Akira Tozawa et ses ninjas, et Charlotte Flair, qui a déclenché une bagarre avec Jax qui semble avoir laissé la Reine avec une blessure au bras avant son match pour le titre avec Asuka.

La championne du Raw Women, Asuka, défend Charlotte Flair

Malgré une blessure au bras gauche subie lors d’une bagarre avec Nia Jax plus tôt dans la nuit, Charlotte Flair s’est battue vaillamment dans l’espoir de remporter le titre de Femme Brute. Cependant, une fois piégée dans l’écluse d’Asuka, la Reine n’a pas eu d’autre choix que de se retirer, assurant ainsi la continuité du règne de l’Impératrice de demain.

Les champions de l’équipe Raw Tag : The Street Profits défient Les Viking Raiders

Alors que la série « Anything You Can Do, We Can Do Better » a vu les deux équipes à égalité, les Viking Raiders avaient un net avantage sur le ring, The Street Profits n’ayant pas réussi à les battre. Cependant, Angelo Dawkins & Montez Ford ont renversé la vapeur dans cette bataille, en battant Erik & Ivar pour conserver leur titre de Raw Tag Team. Cependant, les champions n’ont pas eu beaucoup de temps pour célébrer, car ils ont été pris en embuscade par Andrade & Angel Garza.

Akira Tozawa défie R-Truth et deviendra championne 24/7

R-Truth était tout à fait prêt à combattre Akira Tozawa et ses ninjas pour défendre son titre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ceux à quoi il n’était pas préparé, c’est à Bobby Lashley. Le Tout-Puissant a passé au bulldozer les ninjas de Tozawa, puis a fait tourner R-Truth sur le ring dans son Full Nelson. Après avoir fait suffisamment de dégâts, Lashley est parti avec le MVP, et Tozawa est sorti de sous le ring, se glissant pour épingler Truth et remporter le championnat 24/7.

Liv Morgan, défenseur de Natalya

Avec sa nouvelle amie Lana dans son coin, une Natalya confiante a forcé Liv Morgan à se soumettre au Sharpshooter et a donné le coup d’envoi d’une fête avec sa nouvelle amie.

Le Big Show a confronté Randy Orton et Ric Flair

« The Nature Boy » est arrivé sur Raw et a oint Randy Orton « Le plus grand lutteur de tous les temps » dans le sillage de sa victoire sur Edge lors de la WWE Backlash et de son attaque odieuse sur Christian. La Vipère est arrivée pour accepter l’honneur et faire savoir à l’univers de la WWE qu’il prévoit de cimenter une fois de plus son héritage en tant que The Legend Killer. Cependant, le Big Show est arrivé pour punir Orton pour ses actions impitoyables de la semaine dernière. Après un va-et-vient animé, le plus grand athlète du monde a mis Orton au défi d’intervenir, mais Orton et Flair sont partis, avec La Vipère.

Sasha Banks et Bayley, championnes de la WWE, défendent leur équipe

Billie Kay & Peyton Royce ont entrepris de faire du Championnat de lundi une répétition de WrestleMania 35, où elles ont détrôné Sasha Banks & Bayley pour devenir les championnes de la WWE par équipes féminines de tag. Cependant, ce n’était pas prévu pour cette soirée, car Banks a forcé Royce à taper dans le relevé bancaire. Après le match, The Boss a déclaré qu’elle avait entendu Bayley parler de double championne et qu’elle voulait en être une aussi, en appelant Asuka, la championne de l’équipe féminine brute. L’Impératrice de demain a accepté le défi, mais elle s’est vite retrouvée dans le relevé bancaire.

Apollo Crews défie Shelton Benjamin

Bien qu’ils aient été percutés à l’épaule par Shelton Benjamin pendant le « salon VIP » du MVP, les équipages d’Apollo ont lutté contre la douleur et ont vaincu le mal. Mais après la cloche, Crews a découvert que repousser les offres de MVP a un prix, puisque Bobby Lashley est sorti et l’a enfermé dans le Full Nelson.