Une autre semaine, une autre victoire d’audience pour la WWE. Lundi soir brut a pris les deuxième, troisième et septième places dans les classements du câble du lundi soir pour chacune de ses trois heures respectivement. Seulement L’amour et le hip hop à Atlanta sur VH1 vaincu WWE Raw dans les notes, comme Brut battre des puissances telles que Voilier sous le pont, Fiancé de 90 jours, et Tucker Carlson.WWE a obtenu une cote de .56 dans la tranche démographique 18-49 pour la première heure, un .52 pour la deuxième heure et un .43 pour la troisième heure. La première heure avait 1,95 million de téléspectateurs. La deuxième heure avait 1,9 million. La troisième heure avait 1,62 million. Ces notes proviennent de Show Buzz Daily.

WWE Victorious

La victoire est une défaite époustouflante pour Cable News, qui a dominé les classements comme mon lutteur préféré, Baron Corbin, domine ses adversaires depuis le début de la pandémie de coronavirus. Cependant, même sans les prouesses du roi Corbin Brut, grâce à un retour aux émissions en direct et à une concentration continue des émissions sans foule qui mettent l’accent sur l’action dans le ring, et peut-être parce que toutes les nouvelles sur l’association de la WWE avec Donald Trump au cours des dernières semaines ont encouragé les téléspectateurs de Fox News à basculer à la WWE à la place, c’est la WWE qui domine maintenant.

En fin de compte, le Tchad l’a dit

Malgré cette victoire, de nombreux sites Web se concentrent sur la baisse continue du nombre de téléspectateurs pour la WWE, en particulier parce que cette semaine est un nouveau record pour une émission non-vacances. Oui, c’est vrai pour le nombre moyen de téléspectateurs de 1,8 million de personnes, mais dans ces circonstances, prendre trois des dix premières places dans les classements est un accomplissement qui devrait être célébré. Malheureusement, beaucoup de gens ont une vision négative de la vie et voient toujours le mauvais côté de la chose. Heureusement, des voix courageuses comme moi sont toujours prêtes à défendre la vérité et à s’assurer que les entreprises prospères comme la WWE obtiennent leur dû.

