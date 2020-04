WWE a pulvérisé un centre de performance complet avec un produit chimique anti-virus

La WWE prend des mesures extrêmes pour protéger leurs travailleurs contre une infection potentielle au COVID-19. Eh bien, pas si extrême que de les laisser rester à la maison en quarantaine au lieu de les faire venir en Floride toutes les deux semaines pour filmer des émissions de lutte, mais aussi extrêmes que possible sans cela. Selon un dirigeant de la WWE Triple H Jeudi, lors de la conférence téléphonique de la WWE sur les résultats avec les investisseurs, la société a enduit tout dans ses installations d’un spray chimique anti-virus qui empêche les bactéries, les virus et les champignons pendant des mois d’affilée. Et non, ce n’est pas Stone Cold Steve Austin’s la bière, même si nous aimons l’imaginer de la même manière.

La WWE pousse la prévention des virus à l’extrême

La société fournissant le produit chimique à la WWE s’appelle Allied Bioscience, et le site Web Wrestling Inc. a parcouru son site Web pour trouver le produit dont Haitch parlait. Appelé SurfaceWise, le produit chimique crée une «barrière invisible» que Triple H a typiquement comparée à une «épée» qui perce les parois cellulaires du virus, le rendant inerte. Voici la description du produit:

SurfaceWise ™ est un revêtement de surface enregistré par l’EPA (numéro d’enregistrement EPA: 92082-1) qui fournit une barrière invisible pour inhiber la croissance des bactéries, des champignons (moisissures et moisissures) et des algues qui causent les odeurs, les taches et la décoloration. Il a été démontré que ce revêtement révolutionnaire offre une protection continue, lorsqu’il est utilisé selon les directives, sur une variété de surfaces traitées, y compris le plastique, l’acier inoxydable, les matelas, le caoutchouc, les murs secs, les surfaces peintes et les textiles. Fonctionnement de ce revêtement de surface durable Les revêtements inodores et invisibles, bien que non toxiques pour les humains et les animaux de compagnie non aquatiques, se lient à la surface et créent un environnement hostile qui perturbe les membranes cellulaires et empêche ces organismes de se fixer et de prospérer sur les surfaces traitées.

Selon Triple H, le produit chimique a été utilisé pour tout recouvrir dans le Performance Center de la WWE, où les matchs sont filmés, ainsi que dans les entrepôts et les camions de production, et, espérons-le, Jerry « The King » Lawler.

