WWE : 3 malédictions effrayantes

Les malédictions ne sont pas réelles.Considérez (une grande partie de) cette liste comme des fantasmagories pour vous distraire des horreurs bien réelles de la vie quotidienne en 2020.

Soit dit en passant, le meilleur conseil: regarder des films dans lesquels le ou les protagonistes endurent une horrible épreuve est, par expérience, un excellent moyen de se dérober du quotidien. Comme Ric Flair l’a dit, vous ne voulez pas voir quelqu’un faire mieux que vous, ce qui limite quelque peu votre divertissement d’évasion.

La malédiction de la famille Von Erich

Une vague de morts effroyables et statistiquement inconciliables. Pour mettre en perspective à quel point l’histoire de Von Erich est horrible, considérez cette citation effrayante de Kevin Von Erich: »Avant, j’avais cinq frères. Maintenant, je ne suis même plus un frère. »

Le premier à mourir est Jack Adkisson, Jr., qui à l’âge de six ans a subi un choc électrique et s’est noyé dans une flaque d’eau à l’extérieur de la maison familiale. Des années plus tard, en 1984, alors que trois des enfants montaient haut comme des battements de cœur athlétiques et coriaces dans le WCCW chauffé à blanc, David est passé au Japon, une tragédie embourbée dans des chuchotements de bouffées de drogue paniquées, mais prononcée officiellement comme entérite.

La mort a plongé la famille dans une séquence inexorable de tragédie que les critiques du patriarche Fritz – éthiquement, même l’enregistrement de l’histoire devient difficile, car comment diable critiquez-vous un père qui a perdu cinq fils? – a affirmé qu’il était complice. Mike, Chris et Kerry sont tous morts par suicide au cours des dernières années. Si Mike, qui avait des lésions cérébrales, n’avait aucune affaire à retourner sur le ring après son épisode de syndrome de choc toxique qui avait changé sa vie – il l’avait fait sous ce qui était au moins la pression implicite de continuer l’héritage familial – Chris n’avait même rien à y entrer. Il était asthmatique et ses os étaient si cassants qu’il pouvait à peine se cogner sans les casser. Il s’est suicidé parce qu’il ne pouvait jamais réaliser l’idéal de ce qu’était pour lui Von Erich.Kerry, dans un état de chagrin écrasant et de problèmes imminents avec la loi, a été le dernier du clan à mourir en 1993.