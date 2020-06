WWDC : Apple annonce de nouvelles fonctionnalités de confidentialité et de sécurité

Lors de la conférence WWDC 2020, Apple a annoncé de nouvelles fonctionnalités de confidentialité et de sécurité afin de protéger vos données personnelles.

Lors de l’édition 2020 de sa conférence mondiale des développeurs (WWDC), Apple a annoncé de nouvelles fonctionnalités de confidentialité et de sécurité pour les utilisateurs d’iOS et de macOs. Tout comme l’année dernière, le thème de cette année était l’amélioration de la protection de la vie privée des utilisateurs, avec un accent particulier sur le secteur prédateur de la publicité en ligne. Cette année, Apple a annoncé trois caractéristiques principales qui rendront le suivi des utilisateurs beaucoup plus difficile…

La divulgation de la vie privée

Parmi les changements annoncés cette année, les plus importants sont les invites de divulgation de la vie privée de la nouvelle application. Selon Apple, ce nouveau UI permettra aux utilisateurs de savoir très visiblement quel type de données chaque application collecte à leur sujet. En outre, chaque application devra désormais divulguer précisément chaque type de données qu’elle utilise pour suivre les utilisateurs sur le web. Apple affirme que ce nouveau système d’affichage de la divulgation de la vie privée sera ajouté à tous les app stores de la société, et pas seulement aux applications iOS. Les divulgations seront clairement visibles sur la page de chaque application afin que les utilisateurs puissent prendre des décisions en connaissance de cause et éviter les applications qui accaparent les données.

Les autorisations de suivi des demandes croisées

Apple a également déclaré que les applications qui s’engagent dans le suivi croisé des applications devront désormais demander une autorisation spéciale aux utilisateurs à l’avenir. Le fabricant du système d’exploitation a également annoncé la possibilité de simplifier le partage des emplacements. À partir de la fin de l’année, les utilisateurs pourront partager des « proxy location » au lieu de coordonnées précises. Cette fonctionnalité a été ajoutée pour permettre aux utilisateurs de continuer à utiliser certaines applications basées sur la géolocalisation, mais de ne pas partager leur emplacement exact à tout moment, c’est-à-dire les applications de datation.

Nouvel indicateur de Camera et Micro

S’éloignant des fonctions de suivi des utilisateurs, Apple a également ajouté une nouvelle fonction pour contrer les applications qui accèdent secrètement à l’appareil photo et au microphone d’un appareil iOS. S’inspirant des ordinateurs portables qui affichent une LED lorsque la webcam est utilisée, Apple prévoit d’ajouter un indicateur visuel dans la barre d’état d’iOS qui s’allumera lorsque l’appareil photo et le microphone du téléphone seront utilisés. Ce voyant, un point orange près du signal réseau, sera utilisé à la fois pour la caméra et le microphone, et s’allumera si une application utilise l’un ou l’autre.

Mais il y a aussi le nouveau bouton de confidentialité dans le Safari

Des changements sont également à venir pour Safari sur Mac, qui devrait recevoir une importante mise à jour sur la protection de la vie privée plus tard cet automne. Le navigateur disposera d’un nouveau bouton « Privacy » sur la barre d’outils. Semblable aux fonctions anti-tracking déjà présentes dans Chrome, Firefox et Edge, ce nouveau bouton affichera aux utilisateurs des informations sur tous les scripts de tracker chargés/bloqués sur les sites qu’ils visitent.