WWDC 2020 d’Apple: à quoi s’attendre et comment regarder

La conférence mondiale des développeurs d’Apple est un événement annuel au cours duquel Apple présente ses derniers développements logiciels et présente des aperçus des produits et fonctionnalités à venir. Comme son nom l’indique, son objectif principal est de familiariser les programmeurs de sociétés tierces avec les derniers systèmes d’exploitation Apple. Sans surprise, cette année, l’événement se tiendra virtuellement, ce qui signifie qu’il n’y aura pas d’invités à Apple Park en Californie. En ce qui concerne le contenu, cependant, Apple promet que la WWDC de cette année sera remplie de panneaux et d’ateliers utiles.

La WWDC 2020 commence le 22 juin avec le discours d’ouverture traditionnel et se termine le 26 juin. Vous pouvez trouver plus de détails sur le calendrier ci-dessous.

Bien qu’il ne soit pas aussi excitant qu’un nouveau produit Apple le révèle, le logiciel qui fonctionnera sur les futurs appareils de l’entreprise peut nous en dire un peu plus sur ce à quoi ils ressembleront. En fait, la rumeur veut que certains produits matériels soient également annoncés pendant la WWDC.

Voici ce que nous nous attendons à voir pendant la WWDC sur la base de fuites, de rumeurs et de certaines sources officielles:

Annonces de produits matériels WWDC 2020

Des puces d’armes arrivent sur Mac

Bien qu’elle ne soit pas exactement liée au smartphone, la plus grande annonce attendue de la WWDC de cette année est la transition d’Apple vers les puces Arm pour ses ordinateurs portables et, éventuellement, les ordinateurs de bureau. Si vous n’êtes pas familier avec le sujet, les puces Arm sont le type que vous pouvez trouver dans à peu près tous les appareils mobiles, tandis que les ordinateurs sont alimentés par des puces x86.

Le développement de l’architecture Arm et l’excellence d’Apple dans la conception de puces basées sur celle-ci ont apparemment donné à Apple la confiance que la technologie est suffisamment mûre pour gérer les charges de bureau.

Il sera intéressant de voir jusqu’où Apple a poussé la technologie, alors j’espère que nous aurons des détails, y compris les performances. Quoi qu’il en soit, les Mac à bras ne sont pas attendus cette année. Ce qui est attendu, cependant, c’est …

Nouvel iMac

L’iMac est un produit Apple emblématique et a fait son chemin dans de nombreux foyers et bureaux. Et bien qu’Apple ait régulièrement mis à niveau les composants internes de l’iMac, la conception est restée presque inchangée depuis son introduction il y a plus de 10 ans.

Maintenant, des rumeurs suggèrent qu’une refonte est enfin à venir et pourrait bien être annoncée lors de la WWDC 2020. N’attendez cependant rien d’extraordinaire en termes de look; le nouvel iMac devrait suivre l’esthétique de l’iPad Pro, avec des lunettes de taille égale tout autour de l’écran.

Rendu conceptuel du nouvel iMac fabriqué par MacRumors.com AirPods Studio Un autre produit Apple qui a été mentionné dans les rumeurs pendant un certain temps pourrait également être annoncé lors de la WWDC de cette année: l'AirPods Studio (nom non confirmé). Ces nouveaux AirPod seront les premiers écouteurs supra-auriculaires d'Apple. Inutile de dire qu'ils seront sans fil et utiliseront les puces Bluetooth et propriétaires d'Apple pour la connectivité, bien qu'un câble Lightning devrait également être inclus pour le chargement et la connexion audio filaire. La suppression active du bruit est un must si Apple veut rivaliser avec les meilleurs écouteurs sans fil de Sony et Bose, ce qui signifie que le prix des studios AirPods pourrait également se situer autour de 350 $. AirTags Les AirTags sont peut-être le nouveau produit le moins excitant qui aurait été annoncé. C'est aussi celui que vous êtes le plus susceptible d'acheter à un moment donné, si vous faites partie de l'écosystème Apple. Les AirTags seront de petits appareils que vous pouvez attacher à tout ce que vous voulez et pouvoir suivre son emplacement via votre iPhone, iPad ou Mac. Pour ce faire, chaque AirTag utilisera Bluetooth, Wi-Fi et la propre puce U1 d'Apple pour une connectivité ultra-large bande. Fondamentalement, vous pourrez rechercher vos clés de voiture via l'application Find My. Annonces du logiciel WWDC 2020 iOS 14 et iPadOS 14 Chaque année, comme sur des roulettes, une nouvelle version d'iOS accompagne le nouvel iPhone à l'automne. Mais bien que nous n'ayons pas de nouvelles officielles sur le téléphone de sitôt, Apple annonce le système d'exploitation plus tôt pour donner aux développeurs le temps de faire des ajustements ou d'intégrer de nouvelles fonctionnalités dans leurs applications. Le plus grand écran du segment Avec iOS 14, nous n'attendons aucun changement majeur. iOS 13 a été plus bogué que d'habitude et Apple se concentrerait sur stabilité et performances avec iOS 14, plutôt que l'innovation. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de nouveaux ajouts, bien sûr. Voici quelques nouvelles fonctionnalités attendues dans iOS 14: Personnalisation de l'écran d'accueil avec des widgets et des fonds d'écran dynamiques dynamiques

Modifier les applications par défaut et l’installation partielle avec «Clips»

Cartes AR

Hors ligne Siri

Traducteur intégré

Mode d’image dans l’image pour les vidéos

Application de fitness

Indicateur de rétraction et de saisie iMessage

Indicateur de rétraction et de saisie iMessage

Trouver mon application avec le mode AR et les déclencheurs de localisation Dans l'ensemble, les fonctionnalités sont assez explicites. Une fois les annonces officielles faites, nous aurons des articles avec plus de détails sur tout ce qui arrive sur votre iPhone. Comme vous pouvez le voir, la réalité augmentée est encore plus intégrée dans iOS, ce qui est parfaitement logique étant donné que certains modèles d'iPhone 12 Pro seront livrés avec la technologie LiDAR pour une expérience AR plus précise. Et n'oublions pas le mystique Verres Apple. watchOS 7 Les montres connectées d'Apple sont presque identiques d'une génération à l'autre, mais ce qu'elles contiennent et les logiciels qu'elles exécutent peuvent faire une énorme différence dans la façon dont vous les utilisez. C'est pourquoi les changements dans watchOS 7 sont très importants pour les millions d'utilisateurs d'Apple Watch. Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités attendues dans watchOS 7: Suivi du sommeil

Mode enfants

Partage de visage Le suivi du sommeil est une caractéristique principale des montres connectées depuis des années, mais il n’est pas encore sur l’Apple Watch. Les rumeurs suggèrent que cela va changer cette année, donc les doigts croisés!