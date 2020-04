WSJ: Apple a retardé l’iPhone 12 d’environ un mois – voici les spécifications et autres détails

– Publicité –



WSJ: Apple a retardé l’iPhone 12 d’environ un mois, en connaissez-vous la raison? nous avons tous les détails sur le délai de lancement de l’iPhone 12.

Le Wall Street Journal rapporte qu’Apple a retardé d’un mois la création des iPhones phares, surnommés officieusement iPhone 12. Ce n’est pas la première fois que nous entendons dire qu’Apple retardera le lancement de l’iPhone 12.

Apple a retardé l’iPhone 12 d’un mois environ

Il y a eu plusieurs rumeurs selon lesquelles le lancement de l’iPhone 12 serait reporté, alors que des informations réfutaient également de telles affirmations, ont également affirmé que le lancement de l’iPhone 12 était en bonne voie.

Apple propose généralement des versions iPhone début septembre. Le Wall Street Journal est le premier crédible à signaler que le retard «Selon des personnes connaissant bien les fluctuations». Le rapport affirme qu’il a été retardé par Apple pour 2 raisons, la principale est due à une baisse de la demande en raison de la pandémie qui est un coronavirus, et la raison est due à des perturbations à travers l’Asie.

Il est largement prévu qu’Apple établisse quatre versions distinctes de l’iPhone 12 dans trois tailles distinctes: un iPhone 12 de 5,4 pouces, un iPhone 12 de 6,1 pouces, un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces.

Selon les rumeurs, l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces et l’iPhone 12 Pro de 6,1 pouces seront des appareils OLED haut de gamme avec des caméras à triple objectif, tandis que les modèles iPhone 12 de 5,4 et 6,1 pouces seront des iPhones bas de gamme avec caméras à double objectif avec un prix plus abordable.

Encouragez la 5G, et tous les 12 modèles devraient comporter des écrans OLED. Les schémas allégués de l’iPhone 12 ont également révélé que l’iPhone 12 peut être doté d’une encoche plus petite et de lunettes plus minces et attribuer un design semblable à un iPad Pro avec des bordures horizontales. Les rumeurs suggèrent également que les versions iPhone 12 Pro n’obtiendront que le scanner LiDAR et l’écran ProMotion 120Hz.

Notre exigence

Ce n’est pas une surprise. Selon un rapport, la pandémie a eu un impact sérieux sur l’économie avec plus de 26 millions d’Américains déposant une demande de chômage à cause de la semaine dernière. La dernière chose à laquelle vous vous attendez, c’est que les gens fassent la queue pour acheter un nouvel iPhone à 1 100 $. Il souligne également l’importance du lancement de l’iPhone SE au début du mois pour Apple.

Il reste même à savoir quand Apple reportera la sortie d’iOS 14 et d’iPad 14, la prochaine variante iOS majeure pour iPhone et iPad, car elle publie généralement la nouvelle version avec les nouvelles versions d’iPhone, qui sont préinstallées avec elle. Apple devrait dévoiler iOS 14 à la WWDC 2020, qui sera un événement uniquement en ligne cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

Avez-vous prévu prévoyez-vous de reporter l’achat à l’année prochaine ou d’acheter le nouvel iPhone? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Nom iPhone 12

Tout d’abord: nous sommes assez confiants que les téléphones Apple 2020 seront connus comme la série iPhone 12, pas que le 11S ou comparable grâce à un analyste de l’industrie (avec un bilan fantastique) le disant.

C’est pourquoi nous l’appelons l’iPhone 12, bien que ce titre n’ait pas été confirmé par Apple. D’autres pourraient appeler cela l’iPhone 2020 ou même l’iPhone – mais nous ne pensons pas que ce sera le surnom d’Apple.

Disposition de l’iPhone 12

L’iPhone 12 peut avoir une conception angulaire, comme l’iPhone 5, selon une énorme fuite de conception, et si cela est vrai, ce nouveau look pourrait être très conflictuel. D’un côté, il ressemble beaucoup aux versions de l’iPad Guru, donc professionnelles et élégantes, mais il est également assez inconfortable à transporter.

Parmi les mobiles qui approchent, il peut manquer une encoche basée sur des analystes, ainsi que la caméra frontale éventuellement configurée pour être insérée à la place sous l’écran. Il se lance car, si cela se produit, nous nous attendons à ce que ce soit la version 12 la plus chère qui possède cette fonctionnalité – probablement l’iPhone 12 Pro Max, ou autre chose.

La première fuite de conception indique que le téléphone aura une encoche bien plus petite qu’auparavant.

Spécifications et appareil photo iPhone 12

Un autre grand changement pourrait prendre la forme de la 5G, dont la rumeur veut que le 12. Kuo dit même qu’il pense que les trois versions prendront en charge la 5G. Nous espérons pleinement que l’un d’entre eux le fera, étant donné que de nombreuses sources l’ont suggéré et qu’un certain nombre de téléphones différents prennent en charge la 5G.

Cela peut être pris en charge à la fois par une antenne 5G sur mesure, une puce Bionic A14 de 5 nm à l’intérieur de l’iPhone 12 – ce que cela signifie pour l’utilisateur moyen est un iPhone avec une autonomie de batterie encore plus longue et plus d’énergie que jamais. Ce serait impressionnant, étant donné que la durée de vie de la batterie est actuellement la meilleure que nous ayons jamais vue d’Apple.

À propos de la mémoire

La RAM pourrait également être stimulée, les analystes affirmant que l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max disposeront de 6 Go de choses par rapport à 4 Go sur leurs prédécesseurs – bien que l’iPhone 12 standard s’en tienne apparemment à 4 Go. C’est quelque chose que nous avons à nouveau entendu, donc cela pourrait bien être vrai.

Le chipset semble également prêt à émerveiller, car un indice de référence A14 Bionic a montré qu’il avait un score monocœur et multicœur qui était devant le Snapdragon 865, la puce que vous trouverez dans presque tous les produits phares Android à 2020.

Et l’iPhone 12 peut également prendre en charge la dernière spécification 802.11ay, ce qui pourrait lui permettre de partager du contenu à des vitesses de 20 à 30 Gbit / s. Donc, dans tous les sens, ce mobile est susceptible d’être rapide.

L’iPhone 12 peut également bénéficier d’une mise à niveau de la caméra, en utilisant une caméra 3D alimentée par laser dont la rumeur est venue ajouter. Cela pourrait être à l’arrière, et alors qu’une seule rumeur cite des encres, une autre parle en outre d’un vivaneau à détection de profondeur, tandis que l’une cite la détection 3D, donc cela pourrait bien être quelque chose que nous voyons sous une certaine forme.

Nous avons également remarqué une esquisse de fuite montrant quatre lentilles arrière sur l’iPhone 12 Pro. De nombreuses sources sont sorties d’une version d’iOS 14 et sauvegardent cette esquisse.

Ce que nous voulons voir du nouvel iPhone 12

La gamme iPhone 11 est une mise à jour puissante – mais sécurisée, et donc un peu terne – pour Apple. Donc, pour votre 12, nous voulons voir des changements plus importants et plus risqués, comme le prochain.

1. De nouvelles fonctionnalités passionnantes

Tout d’abord – le tout nouvel iPhone. Brillant. Mieux que prévu. Nous parlons de sujets auxquels nous n’avons même pas pensé. Des choses que nous espérons que les esprits les plus brillants d’Apple rêvent dans les laboratoires de l’entreprise.

Cela peut ressembler à une demande, mais Apple est l’une des plus grandes entreprises au monde et quand n’importe quel fabricant peut gagner un combiné décent, ou un avec des lunettes VR, c’est Cook’s Crew.

Ordinaire, et pas plus car les clients conservent leurs combinés car des spécifications améliorées et une conception sont attendues. Allez Apple, donne-nous quelque chose de hallucinant.

2. Un nouveau design

L’arrière du iPhone 11 Guru (Crédit d’image: TechRadar)

Peut-être que la chose dont nous avons besoin de l’iPhone 12 est un design nouveau. Apple déploie essentiellement le même design depuis de nombreuses années maintenant, depuis qu’il a rafraîchi le look avec tous les iPhone X.

Bien sûr, certaines choses sont modifiées, mais le centre est le même. Et ça commence à paraître un peu daté. C’est grâce au haut de gamme qui est grand, ce qui pourrait être crucial pour les composants de la caméra, mais que nous aimerions voir rétrécis ou supprimés si possible.

Au-delà de cela, nous aimerions vraiment un tout nouveau look. Il n’y a pas trop de mal avec le reste de la conception de l’iPhone 11 Pro, mais il semble trop familier à ce stade.

3. Un tout à l’écran

Nous préférerions que le 12 accomplisse ce serait de manoeuvrer la caméra et une façon de posséder un front. Il est sûr d’impressionner si Apple peut y parvenir efficacement.

Lorsque Face ID ne fonctionne pas aussi bien que 30, alors qu’il est activé, nous aimerions Apple. Mais nous voulons que cela apparaisse également à l’écran, ou mieux encore, faire de l’affichage entier un énorme scanner d’empreintes digitales, car il a été dit qu’Apple prévoyait peut-être un futur téléphone.

4. Un taux de rafraîchissement plus élevé

Le gourou de l’iPhone 11 (Crédit d’image: TechRadar)

Certaines entreprises améliorent leurs affichages en augmentant le taux. Le OnePlus 7 Pro a un taux de rafraîchissement de 90 Hz en option, bien que le Razer Phone 2 monte à 120 Hz.

Cela pourrait aider à rendre les interactions et les animations fluides, nous voulons donc qu’Apple fournisse son propre taux de rafraîchissement. Ce n’est pas de la question, d’autant plus que certaines versions de l’iPad Pro ont un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120Hz. Vraiment, exactement ce taux de rafraîchissement a été répandu pour les prochains iPhones.

5. Boost de batterie supplémentaire

Pour la première fois depuis des années, avec la gamme iPhone 11, il semble qu’Apple ait vraiment privilégié la durée de vie de la batterie dans ses téléphones, mais nous avons besoin que l’entreprise aille encore plus loin avec l’iPhone 12. Ou du moins ne pas reculer.

Nous attendons toujours un iPhone qui peut durer confortablement deux semaines, et nous aimerions que l’iPhone 12 (ou l’iPhone 12 Pro Max) le soit.

6. Prise en charge 5G

Samsung Galaxy S10 Plus 5G (Crédit photo: TechRadar)

Apple est à la traîne en ce qui concerne la 5G, car aucune des gammes iPhone 11 ne le propose, contrairement aux téléphones concurrents comme le Samsung Galaxy S20 et OnePlus 7 Pro 5G.

Le manque de service d’Apple n’est pas un gros problème en ce moment, car la couverture 5G est encore très rare dans la plupart des pays, mais à l’heure actuelle, l’iPhone 12 sera largement disponible et un grand nombre d’autres combinés le prendront en charge, il est donc va être temps pour Apple de monter à bord.

La bonne nouvelle est que la rumeur court que les iPhones 2020 encourageront la 5G, c’est donc une chose que nous obtiendrons probablement.

7. Un prix inférieur

Nous demandons cette année avec de nouveaux iPhones et cette saison, nous l’avons en fait, avec la fondation iPhone 11 commençant sous l’iPhone XR. Il n’est donc en fait pas impossible que nous puissions observer un prix encore plus bas – ou un prix pour la partie restante du poêle.

Les téléphones Apple les plus abordables sont les plus vendus au cours des dernières décennies, il devrait donc y avoir une incitation à réduire les coûts dans la mesure du possible, même si nous ne comptons pas là-dessus.

