Wrong Turn Reboot acquis par Saban Films pour une distribution américaine

2021 semble que ce sera toute une année pour le genre de l’horreur, avec tant de franchises relancées en route.

Nous avons déjà appris que certaines des franchises les plus réussies reviendraient, telles que Halloween, Crier, Hellraiser, et beaucoup d’autres ont confirmé le coup d’envoi d’une nouvelle décennie de peur. Une autre propriété d’horreur qui a réussi à survivre à la période sèche d’horreur est Mauvais tournant, avec un redémarrage du film original en cours de route – un titre qui a été acquis par Saban Films pour une distribution américaine.

Dans un communiqué obtenu par Variety, Saban Films Bill Bromiley s’est adressé au pick-up en déclarant, « Mauvais tournant est un redémarrage très attendu qui ne vous décevra pas. « Le Mauvais tournant le redémarrage est écrit par l’auteur original Alan B. McElroy, avec Les Domestiques réalisateur Mike P. Nelson diriger la nouvelle adaptation. Il est actuellement présenté comme une « torsion » de l’original et amènera six amis de New York en randonnée le long du sentier des Appalaches, où ils rencontreront « The Foundation », un groupe qui vit dans les montagnes depuis des siècles.

L’une des stars du film, Damian Maffei (Les étrangers: proie la nuit, Hanter), s’est rendu sur Instagram pour partager son enthousiasme pour le film et le statut d’une bande-annonce, en écrivant: « Je n’ai pas la bande-annonce, je ne la cache pas, et je ne sais pas quand elle arrive, et vous avez mes excuses pour cela, comme toujours. » L’acteur continue: « C’est à venir. Tout cela. Officiellement classé R pour de bonnes choses ridicules, et cela en vaudra la peine. » Considérant que Maffei est devenu un atout pour plusieurs films d’horreur uniques, sa déclaration suffit à nous enthousiasmer pour cette prochaine adaptation.

Mauvais tournant aussi étoiles Charlotte Vega (Les locataires), Matthieu Modine (Choses étranges, 47 mètres plus bas), et Bill Sage (Hap et Leonard).

Êtes-vous enthousiasmé par la sortie prochaine de Mauvais tournant? Faites-nous part de vos réflexions sur l’idée dans les commentaires!

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!