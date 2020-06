– – –

Wrong Missy: Chaque détail que vous devez savoir. Le film est produit par Happy Maddison, puis il sera diffusé sur Netflix car il est célèbre pour avoir montré certains des films les plus comiques qui ont de grandes stars. Le dernier film de comédie qui devrait sortir sur la plateforme de streaming est The Wrong Missy. Voici ce que vous devez savoir sur le prochain film.

Wrong Missy: Production

Le réalisateur du film est Tyler Spindel et est écrit par Kevin Barnett et Chris Pappas. Derrière l’initiative se trouve Happy Madison, bien connu pour la production de comédies populaires. Le propriétaire de la société de production à l’origine du film appartient à Adam Sandler. Les originaux de Netflix comme Murder Mystery, Sandy Wexler et The Ridiculous 6 sont fabriqués par la société de production.

Wrong Missy: Date de sortie

La date de sortie originale de l’émission était le 8 mai 2020, mais la date a été décalée au 13 mai 2020. Le film sera distribué au public du monde entier. Il y a beaucoup à attendre, comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce. Le film ne décevra sûrement pas le public.

Le casting

Le casting du film comprend Tim Morris, Lauren Lapkus comme missy. Elle a fait une apparition dans des films tels que Jurassic World et Crashing. Le rôle de missy est également joué par Molly Sims. Elle est connue pour des films comme Yes Man, Starsky et Hutch. Le rôle de Nate sera joué par Nick Swardson. Dans le passé, il a fait une apparition dans Just Go With It.

