WRC 9 – Nouvelle bande-annonce et informations célèbrent le départ de la prochaine génération

Juste à temps pour le début de la nouvelle génération conduit également WRC 9 à la ligne de départ. En conséquence, les spécialistes de la course de KT Racing sont enthousiastes WRC 9 déjà fans de course partout dans le monde.

WRC 9 est devenu un titre de référence du genre et figure dans la saga officielle du jeu vidéo de la Championnat du monde des rallyes FIA commence la publication WRC 9 un nouveau chapitre pour les deux consoles de nouvelle génération.

La nouvelle version offre aux fans de rallye le contenu officiel du championnat ainsi qu’un certain nombre d’améliorations. WRC 9 fonctionne sur les consoles de nouvelle génération en résolution 4K avec 60 FPS (ou 120fps en mode performance) et une expérience de jeu encore plus engageante, avec des temps de chargement plus rapides

Sur PlayStation 5, KT Racing utilise également les nouvelles fonctionnalités haptiques du contrôleur DualSense pour rendre le retour encore plus réaliste. Cela promet:

Le retour haptique donne une sensation plus réaliste de la surface de la route, de la traction de la voiture et des dommages subis par votre voiture.

Les joueurs peuvent ressentir les sensations des pédales de la voiture avec une gâchette de frein plus dure à la fin d’une course, les vibrations lorsque l’ABS est activé et un déclencheur d’accélération plus résistant lorsque la voiture est endommagée.

Des vibrations localisées sur le côté droit ou gauche du contrôleur aident le joueur à ressentir lorsque la voiture roule hors route, sur différentes surfaces de route et lorsque la voiture se bloque pour anticiper les accidents et améliorer ses performances.

La série WRC offre également une entrée plus fluide dans la communauté WRC Challenge. Les joueurs peuvent utiliser les activités pour passer d’un défi à l’autre en quelques secondes, inviter un ami pour une confrontation en écran partagé avec Share Play ou utiliser l’image dans l’image pour voir le meilleur des pilotes WRC à apprendre.

A partir de janvier 2021, la PS5 sera également l’une des plateformes officielles de la 6ème saison de l’eSports WRC sponsorisée par Toyota Gazoo Racing.

WRC 9 apparaît au lancement de la PS5.