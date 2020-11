WoW Shadowlands est «une étape, pas la destination» pour une représentation diversifiée

Nous sommes maintenant dans la semaine de lancement de World of Warcraft: Shadowlands, et les développeurs ont parlé de certaines des façons dont l’extension améliore le jeu MMORPG. L’un de ces domaines est la représentation diversifiée, introduisant un nouveau personnage transgenre. L’équipe est fière de l’inclusivité de Shadowlands, mais reconnaît que son travail n’est jamais terminé.

S’adressant à VG247, le concepteur de quête adjoint principal Johnny Cash a parlé de Pelagos, qui est une version de World of Warcraft de trans, et l’a conçu pour qu’il se sente authentique et sérieux. «Tout a commencé comme une idée dans la conception de ‘hé, nous aimerions vraiment faire un personnage qui ressemble un peu à une betaion de trans dans Shadowlands’, et de demander à quoi cela ressemble et nous le faisons correctement», a déclaré Cash . «Au fur et à mesure que le personnage grandissait, nous avons reçu des commentaires de la communauté, des commentaires de l’acteur de la voix, et je suis vraiment content de notre résultat.»

La race de Pelagos permet aux membres d’apparaître comme leur «vrai moi». En tant qu’être mortel, Pelagos était une femme, mais dans les Shadowlands, il a choisi d’apparaître comme un homme à la place. En le développant, l’équipe a utilisé leurs pronoms, mais est passée à lui / lui en fonction des retours, reconnaissant son désir d’être considéré comme un homme. «Je pense que Pelagos se sent comme un personnage vraiment authentique. C’est vraiment l’espoir, que nous continuions simplement à créer des personnages intéressants, et qui ressemblent à des gens que vous pourriez rencontrer dans le monde réel, sauf peut-être que celui-ci est un sorcier, ou autre chose? Parce que c’est Azeroth », dit Cash. «Nous sommes très heureux, mais je verrais certainement Shadowlands comme une étape de ce voyage, pas une destination.»

Nous avons discuté avec Cash nous-mêmes des raisons pour lesquelles vous ne voulez pas passer trop de temps dans la nouvelle zone de la Maw, une partie infernale de Shadowlands qui semble tout à fait affreuse, pour être franc. Vous pouvez consulter la bande-annonce de lancement ici.

Voici l’heure exacte à laquelle vous pouvez sauter dans World of Warcraft: Shadowlands lors de son lancement – oh, demain 23 novembre.

Partager : Tweet