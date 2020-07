Worms Rumble échange une action au tour par tour pour Battle Royale en temps réel sur PS5 et PS4

C’est le 25e anniversaire de la franchise Worms, et l’équipe 17 célèbre en changeant les choses avec la dernière entrée. Worms Rumble a été annoncé pour PlayStation 5 et PS4, et c’est un grand départ de la guerre au tour par tour que nous connaissons et aimons tous. Au lieu des batailles tactiques que nous attendons de la série, Rumble voit les vers titulaires s’affronter en temps réel.

Amener Worms en temps réel signifie de grands changements dans le gameplay, y compris les fondamentaux. Se déplacer sera beaucoup plus rapide qu’avant; vous pouvez rouler à grande vitesse, sauter au mur et esquiver les attaques, bien que ces mouvements drainent un compteur d’endurance.

Le jeu se lance avec trois modes. Deathmatch est votre mode normal qui voit 32 joueurs y jouer. Last Worm Standing et Last Squad Standing sont des modes de bataille royale, toujours avec 32 joueurs. Les zones restreintes signifient que vous ne pouvez pas rester dans un même endroit trop longtemps. Dans la variante de l’escouade, il existe un mécanisme de relance afin que vous puissiez garder votre équipe solide. Worms Rumble prend également en charge le jeu croisé avec d’autres plates-formes, il ne devrait donc pas y avoir de pénurie de vers à combattre.

Nous imaginons que ce sera un projet en cours pour l’équipe 17, avec de nouveaux modes et du contenu saisonnier qui arriveront probablement après le lancement. Le jeu arrive plus tard cette année, mais qu’en pensez-vous? Aimez-vous cette direction pour Worms, ou préférez-vous qu’ils s’en tiennent à leurs armes au tour par tour? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.