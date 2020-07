World of Warships: Legends – Destroyers français, une nouvelle campagne et plus

Das MMO World of Warships: Légendes célèbre son premier anniversaire avec un mois plein d’activités, de contenu et de surprises pour la communauté dans les semaines à venir, qui sont présentés aujourd’hui.

Cela inclut une nouvelle ligne de destroyers français en accès anticipé, une nouvelle campagne pour invoquer le dieu nordique « Odin » et deux saisons pour les batailles classées. La mise à jour anniversaire ramène également des éléments d’événements passés de l’année dernière, y compris des capitaines rares. Que vous essayiez Legends pour la première fois, que vous retourniez au jeu ou que vous traversiez les océans dès le premier jour, tous les joueurs trouveront quelque chose d’attrayant dans cette extension.

L’événement qui ressort le plus est le nouveau projet «Anniversaire légendaire» du bureau d’études. Ce projet, qui peut être réalisé en peu de temps, permet aux joueurs de revivre les mises à jour de l’année dernière, y compris des récompenses thématiques appropriées pour chacune d’elles. De plus, il y aura des commandes spéciales et des offres pour chaque semaine de la mise à jour qui rendront à nouveau disponibles des équipements exclusifs et des capitaines issus des plus grandes mises à jour passées de Legend. Les joueurs qui ont manqué ces événements peuvent désormais rattraper ou récupérer certains de ces objets lors de cette mise à jour.

La flotte en constante augmentation World of Warships: Légendes reçoit une toute nouvelle catégorie de navires. Les destroyers de la marine française naviguent de la manière la plus rapide possible dans l’accès anticipé. Ces destroyers sont parmi les plus rapides du jeu – mais se caractérisent également par leur manque unique de générateurs de brouillard équipables. Cependant, ils compensent cette lacune grâce à leur puissance de feu, qui peut même rivaliser avec les énormes croiseurs. Leur rythme rapide et, à des niveaux plus élevés, leurs principaux boosters de recharge de batterie les aident également à rester capables d’agir dans des situations difficiles même sans générateur de brouillard. Avec suffisamment de torpilles chargées, tous les capitaines casse-cou peuvent rendre les mers dangereuses avec ces excellents destroyers.

Même les pouvoirs d’un dieu nordique peuvent être appréciés par les joueurs de la nouvelle campagne «Walhalla Rise» avec le cuirassé allemand premium de rang VII «Odin». Le navire convainc par un style de combat qui repose principalement sur de puissantes attaques au-dessus de la surface de l’eau, équipé d’armes de 12 ″ (305 mm) et de torpilles, similaires au cuirassé de rang VI «Scharnhorst». La campagne se compose de 100 niveaux et 5 semaines pleines de missions de combat, donc beaucoup de matériel pour les batailles, juste pour ce navire de guerre tonitruant.

Après une pause, les batailles classées reviennent! Après avoir modifié le calcul des récompenses introduit avec la dernière mise à jour, les batailles 7v7 deviennent encore plus intéressantes. Au cours des deux premières semaines de la mise à jour, tous les joueurs des navires de rang V se battent pour les premiers rangs et bien sûr des récompenses massives. Après une semaine de pause dans la bataille, la deuxième phase commence par des batailles de niveau VI avec encore plus de récompenses pour les capitaines victorieux.

La mise à jour anniversaire apporte également toute une gamme d’événements pour célébrer l’anniversaire et d’autres changements. Premièrement, la phase d’accès anticipé se termine pour les croiseurs légers de l’US Navy, ce qui signifie que le «Cleveland» Tier VII est désormais disponible via la recherche. Ce navire extraordinairement bien armé brille avec douze excellentes armes de 6 ″ à tir rapide (152 mm). De plus, au cours de la mise à jour, de plus en plus de joueurs pourront terminer leurs premiers navires du niveau légendaire et les faire entrer dans des batailles avec eux. Enfin, certaines fonctionnalités notables seront ajoutées, notamment trois nouvelles cartes, des avions de reconnaissance de cuirassé et une refonte de la roue de commande rapide avec le cor du navire particulièrement important.