World Of Warships accueillera un défilé de la marine virtuelle de la Seconde Guerre mondiale

Les gens de Wargaming vont lancer leur propre défilé spécial la semaine prochaine en ligne via World Of Warships. L’entreprise rejoindra une multitude de nations le 6 mai pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Qu’ils célébreront en lançant leur propre défilé naval virtuel. Ce sera un événement unique en ligne en direct organisé par le World Of Warships‘équipe de développement, car ils travailleront en étroite collaboration avec la communauté. Plutôt que de se battre dans divers scénarios pour un vainqueur en pleine mer, les membres de la communauté et les bénévoles auront un changement de rythme pour la journée alors qu’ils lanceront un événement plus paisible, naviguant sur les navires victorieux dans une chorégraphie gracieuse dans le cadre d’un défilé délégation. Pendant le défilé, des baisses de prix aléatoires pour tout joueur regardant les festivités auront également lieu, offrant à ces joueurs des camouflages permanents et des navires à conserver avec leur compte. Vous pouvez en savoir plus sur l’événement ci-dessous.

le World Of Warships le défilé sera diffusé en direct sur Twitch à un public mondial et mettra en vedette certains des navires de guerre alliés les plus emblématiques avec des commentaires de Le New York Times auteur à succès et historien naval, James D. Hornfischer. Aux côtés de Hornfischer, les influenceurs populaires The Mighty Jingles, Drachinifel et Chieftain de Wargaming présenteront plus de détails sur les navires sélectionnés tout en fournissant un contexte historique et en soulignant les réalisations des navires pendant la Seconde Guerre mondiale. Le défilé unique s’est concrétisé après que de nombreux pays ont tronqué ou annulé leurs commémorations officielles de la Seconde Guerre mondiale – qui ont traditionnellement lieu début mai – en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Étant largement reconnu pour ses efforts pour populariser l’histoire grâce à une expérience de jeu immersive, Wargaming a joué le rôle de commémorer virtuellement le 75e anniversaire du Jour de la Victoire, en préparant un régal spécial pour tous ces passionnés d’histoire à domicile.

