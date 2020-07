World of Warcraft Shadowlands a un œuf de Pâques Witcher

World of Warcraft est absolument bourré de références à la culture pop et d’oeufs de Pâques. Nous avons vu de nombreux visages familiers apparaître dans le MMORPG, de Cloud et Aerith de Final Fantasy VII aux personnages de Friends et Zoolander. Nous pouvons maintenant ajouter Geralt of Rivia and Dandelion de The Witcher à cette liste.

En jouant à la version bêta de Shadowlands, les joueurs de WoW sont rapidement tombés sur un hommage à la paire dans la nouvelle zone d’Ardenweald. Ce royaume particulier a été fondé par la reine de l’hiver et est habité par l’alliance Night Fae. Fondamentalement, c’est un endroit mystique où les dieux et les esprits se rassemblent après la mort, il est donc logique que vous trouviez les deux là-bas à la recherche de monstres.

Les premiers hochements de tête à The Witcher proviennent des surnoms du personnage. Comme le note MMO Sanker, au lieu du White Wolf, nous avons le Winter Wolf, et au lieu de Dandelion, nous avons Daffodil. Si vous les approchez, vous obtiendrez une quête parallèle pour les aider à traquer un monstre. Le loup d’hiver est particulièrement indifférent et veut être laissé seul, tandis que le barde aux papillons tient à vous accompagner.

Alors que vous recherchez le monstre, le musicien ambulant vous chante une chanson qui, ironiquement, fait sortir la bête:

«Oh jonquille, oh jonquille. Il est le meilleur! Pas comme son partenaire, qui ne veut que se reposer! Laissez-le à Daffodil, le brillant poète, pas si gros que ça, tout le monde le sait! Où est la bête? Où cela pourrait-il être? Si vous ne m’aidez pas, laissez-moi faire! N’aie pas peur, espèce de grossier buffou – hein? Je, euh… Gwynceirw? Je pense avoir trouvé quelque chose! »

Une fois que vous avez tué le monstre, Daffodil vous propose de vous chanter une autre chanson en guise de récompense qu’il appelle «jeter une graine à votre chasseur» – brillant. Toute la quête secondaire semble être davantage une référence à The Witcher de Netflix, mais c’est toujours cool de voir que The Witcher 3 fait également référence à WoW.

La date de sortie de WoW Shadowlands n’est pas encore tout à fait là, mais beaucoup ont parcouru la bêta. Si vous souhaitez pimenter votre gameplay World of Warcraft pendant que vous attendez, alors ces addons WoW vous occuperont.

