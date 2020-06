Woot organise une énorme vente d’une journée sur les élégantes montres intelligentes Michael Kors

Même après toutes ces années de croissance effrénée pour Dans l’industrie des appareils portables, il n’est pas facile de trouver une montre intelligente pour femmes avec un ensemble robuste d’outils de suivi de la santé et un prix raisonnable en plus d’un design élégant.

Techniquement, la plupart des produits vendus par le prolifique groupe américain Fossil sous le nom de Michael Kors ne tombent pas régulièrement dans cette catégorie, allant de 300 $ à 400 $. Mais parce que les appareils équipés de Wear OS ne se vendent pas exactement comme des petits pains, les meilleures offres sur la collection Access sont occurrences assez fréquentes.

La dernière vente de ce type provient de Woot, propriété d’Amazon, qui propose aujourd’hui plusieurs modèles différents de Michael Kors Gen 4 Sofie à des prix réduits allant de 120 $ à 160 $.

Il existe également une variante Sofie Gen 3 plus ancienne avec un bracelet doré que vous pouvez actuellement acheter à 128,99 $, mais en raison de la longue et impressionnante liste de mises à niveau Gen 4, nous ne recommanderions évidemment pas de choisir celle-ci à la place.

Nous parlons de tout, d’un moniteur de fréquence cardiaque intégré à la fonctionnalité GPS autonome et à la prise en charge du paiement au poignet présents sur la gamme Gen 4, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités «intelligentes» que la famille Gen 3 comprend également, comme l’assistance vocale , L’accès au Play Store et la fonctionnalité de base de suivi des activités.

Gardez à l’esprit que toutes les unités Sofie Michael Kors Gen 4 en vente aujourd’hui aux prix bas mentionnés ci-dessus sont flambant neuves, inutilisées, non ouvertes et en bon état, expédition gratuite à l’échelle nationale pour les membres Amazon Prime avec une garantie complète du fabricant de 2 ans incluse.

De toute évidence, vous devrez décider vous-même quel modèle fortement réduit correspond le mieux à votre style et à vos préférences, avec de nombreuses couleurs disponibles au moment de la rédaction de cet article (y compris l’argent, l’or, l’or rose, le noir, le rose et le blanc), ainsi en tant que tailles de boîtier de 41 et 43 mm, et différents types de bandes et de sangles en acier inoxydable ou en silicone. Techniquement, ces modèles sont conçus principalement pour les femmes, mais au moins quelques variantes semblent également parfaitement adaptées aux amateurs de smartwatch masculins.