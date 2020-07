Woot a plusieurs appareils Amazon en vente à des prix incroyables, y compris une tablette Fire bon marché

Si vous êtes à la recherche d’une tablette, d’un lecteur de livre électronique, d’un haut-parleur intelligent, d’un écran intelligent ou de tout autre type d’appareil intelligent équipé d’Amazon, votre pari le plus sûr est évidemment d’acheter directement ce que votre cœur désire. du géant du commerce électronique.

Mais faire du shopping chez Woot est souvent encore mieux, car Amazon possède entièrement le détaillant Internet spécialisé dans les remises, ce qui permet à la société fille de vendre fréquemment beaucoup de produits de marque Fire, Kindle et Echo à des prix vraiment imbattables avec les garanties standard du fabricant incluses.

À titre d’exemple, une nouvelle vente impressionnante d’une journée seulement qui voit la tablette Fire 7 à un prix aussi bas que 19,99 $ à l’état neuf, ainsi qu’une multitude de produits Echo différents proposés à des prix irrésistibles allant de 19,99 $ à 39,99 $.

Malheureusement, les variantes les plus abordables de Fire 7 sont déjà épuisées, donc le mieux que vous puissiez faire au moment d’écrire ces lignes est d’obtenir une configuration de stockage de 16 Go dans une seule teinte noire en échange de 29,99 $. C’est encore assez génial, alors vous voudrez certainement vous dépêcher … et gardez à l’esprit que ce n’est naturellement pas la dernière génération de la plus petite ardoise basée sur Android d’Amazon.

Commercialisé en 2017, cela offre des spécifications et des fonctionnalités plus que suffisantes pour un maigre 30 dollars avec une garantie Amazon de 90 jours incluse. Nous parlons de tout, d’un processeur quadricœur à la prise en charge microSD, jusqu’à 7 heures d’autonomie sur une seule charge en utilisation moyenne, et un écran tactile certes modeste avec une résolution de 1024 x 600 pixels.

Ironiquement, le seul lecteur électronique en vente à un prix spécial aujourd’hui est à la fois plus cher et plus ancien que cette variante de Fire 7 (2017), avec une remise à neuf de 59,99 $ avec une garantie limitée Woot de 90 jours incluse. En effet, l’édition 2016 du Kindle Paperwhite est livrée avec un écran super haute résolution de 300 ppp en remorque, ainsi qu’un éclairage avant intégré pour une expérience de lecture confortable la nuit.

En ce qui concerne les offres Echo, les Echo Show 5 et Echo Plus (1re génération) à 39,99 $ semblent partager le meilleur état actuel. De toute évidence, nous parlons de deux appareils radicalement différents, dont l’un comprend un écran tandis que l’autre est doté de capacités intégrées de concentrateur de maison intelligente. Fait intéressant, le plus récent L’Echo Show 5 est vendu à 40 dollars en « bon état », tandis que l’ancien Echo Plus sera expédié neuf avec une garantie complète d’un an.

Mais attendez, il y a plus. Des produits fabriqués par Amazon plus fortement réduits à la fin de la journée, c’est-à-dire un 24,99 $ de troisième génération Echo Dot, 19,99 $ Echo Auto, 49,99 $ Fire TV Cube et 29,99 $ Echo Spot.