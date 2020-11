Woot a les AirPods Pro d’Apple en vente à des prix imbattables, à la fois neufs et remis à neuf

Bien que Apple Les AirPods Pro sont sans aucun doute en tête de nombreuses listes d’achats de vacances pour les amateurs de technologie, presque tous les grands détaillants américains ont mis en vente ces bad boys antibruit à un prix réduit au cours des deux derniers mois.

Le dernier accord tueur vient de Woot, laissant tomber le PDSF de 249 $ des écouteurs sans fil haut de gamme les plus populaires au monde à 189,99 $ dans un état flambant neuf. Les AirPods Pro n’ont jamais été moins chers que cela, remarquez, mais le meilleur Les offres AirPods Black Friday sont évidemment encore à venir, et nous le savons déjà Walmart prévoit de descendre jusqu’à 169 $ à partir du 25 novembre.

Bien sûr, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas prétendre à cette offre spéciale vraisemblablement limitée si vous n’êtes pas assez rapide (et chanceux), il serait donc sage de vous contenter de la réduction de 60 $ disponible actuellement chez Woot. Le e-commerçant appartenant à Amazon vous connectera avec un standard d’un an Garantie Apple si vous décidez de vaincre la ruée vers les vacances, bien que vous puissiez également opter pour une paire d’AirPods Pro encore moins chère soutenue par une garantie vendeur de 90 jours.

Nous parlons d’unités remises à neuf de «grade A» au prix de 174,99 $, mais malheureusement, Woot ne fournit aucun détail supplémentaire sur l’état de ces écouteurs. Nous sommes à peu près sûrs que le grade A signifie que les AirPods Pro, très réduits, sont essentiellement aussi beaux que neufs tout en fonctionnant parfaitement pour diffuser vos morceaux préférés sans laisser votre environnement gâcher votre expérience d’écoute.

Outre la technologie de suppression active du bruit de pointe, ces chiots ont une excellente qualité audio globale pour eux, ainsi qu’une autonomie de plus de 24 heures (en tenant compte du boîtier de charge sans fil fourni), un iOS impeccable intégration, et un design résistant à la transpiration et à l’eau.