Wonka : La date de sortie du préquel de Charlie et la chocolaterie est reportée

Warner Bros. a récemment modifié les dates de sortie de ses prochains films DC, notamment Aquaman et le Royaume perdu, The Flash et Black Adam. On a appris que la date de sortie de Wonka, le préquel de Charlie et la chocolaterie, a également été repoussé.

Le film sur Willy Wonka dirigé par Timothée Chalamet a été reporté de mars 2023 à décembre 2023 en France. Cependant, le raisonnement exact derrière la nouvelle date de sortie de Wonka n’a pas été communiqué.

Wonka serait « centré sur un jeune Willy Wonka et ses aventures avant d’ouvrir la chocolaterie la plus célèbre du monde. » Le film se déroulera avant les événements du roman et est décrit comme « les débuts vifs et mythiques du jeune inventeur imaginatif avant qu’il ne devienne le célèbre scrumdiddlyumptious Mozart du chocolat ».

Le film, réalisé par Paul King (Paddington), réunit un casting de choix, dont Timothée Chalamet, Olivia Colman, Hugh Grant, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Keegan-Michael Key, Jim Carter, Mathew Baynton, Tom Davis, Simon Farnaby, Rich Fulcher, Kobna Holdbrook-Smith, Paterson Joseph, Calah Lane, Matt Lucas, Colin O’Brien, Natasha Rothwell, Rakhee Thakrar et Ellie White.